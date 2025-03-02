https://crimea.ria.ru/20250302/v-rostove-u-zhenschiny-v-pochke-nashli-opukhol-razmerom-s-golovu-1144585289.html

В Ростове у женщины в почке нашли опухоль размером с голову

В Ростове у женщины в почке нашли опухоль размером с голову - РИА Новости Крым, 02.03.2025

В Ростове у женщины в почке нашли опухоль размером с голову

В Ростове врачи провели уникальную операцию пациентке, у которой в почке была обнаружена опухоль диаметром около 30 см. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T13:09

2025-03-02T13:09

2025-03-02T13:09

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Ростове врачи провели уникальную операцию пациентке, у которой в почке была обнаружена опухоль диаметром около 30 см. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ."В городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону поступила 52-летняя женщина с сильной болью в животе. Пациентка рассказала, что накануне утром резко повысилось давление, началась тошнота", - говорится в сообщении.В ходе компьютерной томографии у больной обнаружили новообразование в левой почке, которое заняло почти всю левую часть живота, сдавило внутренние органы и кровеносные сосуды.На следующий день женщина уже смогла подниматься и самостоятельно ходить. Сейчас пациентка чувствует себя лучше, но последующее исследование выявило, что это злокачественная опухоль. Ее уже выписали из стационара для продолжения лечения у онколога.В ноябре прошлого года в Крыму кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентке. Они использовали новый вид биопротеза для замены клапана сердца, полностью произведенный в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операциюОтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операциюКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образование

ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, медицина, здравоохранение в россии, происшествия, новости