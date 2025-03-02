https://crimea.ria.ru/20250302/na-ukraine-porazheny-obekty-gazopererabotki-i-voennye-aerodromy-1144585140.html

На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы

На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 02.03.2025

На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы

На Украине групповыми ударами поражены военные аэродромы, а также объекты газопереработки, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Об этом... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T12:51

2025-03-02T12:51

2025-03-02T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. На Украине групповыми ударами поражены военные аэродромы, а также объекты газопереработки, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары наносились средствами авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.1 марта в Днепропетровской области одним ударом комплекса "Искадер-М" было уничтожено более 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Удар был нанесен по полигону, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - МинобороныАрмия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиковШесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, украина