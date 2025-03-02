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На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы
На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы - РИА Новости Крым, 02.03.2025
На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы
На Украине групповыми ударами поражены военные аэродромы, а также объекты газопереработки, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Об этом... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T12:51
2025-03-02T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. На Украине групповыми ударами поражены военные аэродромы, а также объекты газопереработки, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары наносились средствами авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.1 марта в Днепропетровской области одним ударом комплекса "Искадер-М" было уничтожено более 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Удар был нанесен по полигону, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - МинобороныАрмия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиковШесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, украина
На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы

На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы – Минобороны

12:51 02.03.2025
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. На Украине групповыми ударами поражены военные аэродромы, а также объекты газопереработки, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - говорится в сообщении.
Удары наносились средствами авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
1 марта в Днепропетровской области одним ударом комплекса "Искадер-М" было уничтожено более 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Удар был нанесен по полигону, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.
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