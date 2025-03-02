Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250302/v-podmoskove-gorit-ogromnyy-sklad-plastikovykh-izdeliy-1144583435.html
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий - РИА Новости Крым, 02.03.2025
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
В деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара достигла уже семи тысяч метров. В здании рухнула кровля,... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T09:45
2025-03-02T09:55
новости
происшествия
подмосковье
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/02/1144583522_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_f84f8aa73fc4b0017dcb69150e38015b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара достигла уже семи тысяч метров. В здании рухнула кровля, сообщает МЧС России.По состоянию на 07:00 площадь пожара составляла 3 300 квадратных метров, сейчас она увеличилась до семи тысяч. На месте выехала передвижная лаборатория. "Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ", - говорится в сообщении ведомства. В здании обрушилась кровля на площади около 800 метров. В ликвидации пожара задействовано 76 сотрудников и 26 единиц техники. Силы и средства для борьбы с огнем наращиваются, сообщают в МЧС.28 февраля в Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС. Огонь охватил жилой дом по улице Павла Корчагина. В квартире находился мужчина средних лет без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре крупный пожар на складе - что известно На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиковПенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/02/1144583522_136:0:1095:719_1920x0_80_0_0_e97cdd99f32bd9015bfe8190a757e58c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, происшествия, подмосковье, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий

Под Москвой на площади семь тысяч квадратов горит склад пластиковых изделий

09:45 02.03.2025 (обновлено: 09:55 02.03.2025)
 
© МЧС РФПожар в Подмосковье
Пожар в Подмосковье
© МЧС РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара достигла уже семи тысяч метров. В здании рухнула кровля, сообщает МЧС России.
"В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. На месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются", - сообщает Telegram-канал МЧС.
По состоянию на 07:00 площадь пожара составляла 3 300 квадратных метров, сейчас она увеличилась до семи тысяч. На месте выехала передвижная лаборатория.
"Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ", - говорится в сообщении ведомства.
В здании обрушилась кровля на площади около 800 метров. В ликвидации пожара задействовано 76 сотрудников и 26 единиц техники. Силы и средства для борьбы с огнем наращиваются, сообщают в МЧС.28 февраля в Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС. Огонь охватил жилой дом по улице Павла Корчагина. В квартире находился мужчина средних лет без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Краснодаре крупный пожар на складе - что известно
На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиков
Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
 
НовостиПроисшествияПодмосковьеПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров
10:46В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря
10:22Ялтинскую трассу вечером накроет мокрый снег – Крымавтодор
09:45В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
09:02Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
08:46Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина
08:18Непонятый и непонятный Горбачев
07:46Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России
07:01Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки
00:01Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта
00:00Какой сегодня праздник: 2 марта
22:33Первая ротация МАГАТЭ в РФ и атака на "Турецкий поток": главное за день
22:15Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны
21:22В Крыму сняли с горы Сокол туристку с травмой ноги
21:16Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
21:09Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
20:45Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
20:32День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика
20:07Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию
19:33В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
Лента новостейМолния