https://crimea.ria.ru/20250302/v-podmoskove-gorit-ogromnyy-sklad-plastikovykh-izdeliy-1144583435.html

В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий

В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий - РИА Новости Крым, 02.03.2025

В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий

В деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара достигла уже семи тысяч метров. В здании рухнула кровля,... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T09:45

2025-03-02T09:45

2025-03-02T09:55

новости

происшествия

подмосковье

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара достигла уже семи тысяч метров. В здании рухнула кровля, сообщает МЧС России.По состоянию на 07:00 площадь пожара составляла 3 300 квадратных метров, сейчас она увеличилась до семи тысяч. На месте выехала передвижная лаборатория. "Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ", - говорится в сообщении ведомства. В здании обрушилась кровля на площади около 800 метров. В ликвидации пожара задействовано 76 сотрудников и 26 единиц техники. Силы и средства для борьбы с огнем наращиваются, сообщают в МЧС.28 февраля в Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС. Огонь охватил жилой дом по улице Павла Корчагина. В квартире находился мужчина средних лет без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре крупный пожар на складе - что известно На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиковПенсионерка погибла на пожаре в Севастополе

подмосковье

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, подмосковье, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)