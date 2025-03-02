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В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий - РИА Новости Крым, 02.03.2025
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
В деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара достигла уже семи тысяч метров. В здании рухнула кровля,... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T09:45
2025-03-02T09:45
2025-03-02T09:55
новости
происшествия
подмосковье
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара достигла уже семи тысяч метров. В здании рухнула кровля, сообщает МЧС России.По состоянию на 07:00 площадь пожара составляла 3 300 квадратных метров, сейчас она увеличилась до семи тысяч. На месте выехала передвижная лаборатория. "Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ", - говорится в сообщении ведомства. В здании обрушилась кровля на площади около 800 метров. В ликвидации пожара задействовано 76 сотрудников и 26 единиц техники. Силы и средства для борьбы с огнем наращиваются, сообщают в МЧС.28 февраля в Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС. Огонь охватил жилой дом по улице Павла Корчагина. В квартире находился мужчина средних лет без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре крупный пожар на складе - что известно На пожаре в Ростовской области погибли родители двух мальчиковПенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, происшествия, подмосковье, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
Под Москвой на площади семь тысяч квадратов горит склад пластиковых изделий
09:45 02.03.2025 (обновлено: 09:55 02.03.2025)