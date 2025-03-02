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Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки

Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки

Четверть населения Крыма получает в той или иной форме гарантированные меры социальной поддержки от государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T07:01

2025-03-02T07:01

2025-03-02T07:01

радио "спутник в крыму"

ольга виноградова

соцвыплаты

господдержка

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Четверть населения Крыма получает в той или иной форме гарантированные меры социальной поддержки от государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Она подчеркнула, что обеспечение всех социальных выплат в Крыму гарантированы бюджетом Российской Федерации."Самое главное – это, конечно, поддержка федерального центра. Это и увеличение объема пенсий – идет дополнительная индексация, и выплаты семьям с детьми, и МРОТ, который у нас с этого года превысил 22 тысячи рублей", – добавила Виноградова.Важным процессом в достижении социальной стабильности является и рост собственных доходов республики, отметила она."На сегодняшний момент это (доходы – ред.) уже за 100 миллиардов рублей, и темпы роста достаточно большие, даже опережающие", – сказала глава комитета.Все это, по словам Виноградовой, говорит о том, что реальные доходы крымчан продолжат расти, а все социальные выплаты будут произведены в сорок и в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 годуВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьмиКабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга виноградова, соцвыплаты, господдержка, россия