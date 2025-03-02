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Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки
Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки
Четверть населения Крыма получает в той или иной форме гарантированные меры социальной поддержки от государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T07:01
2025-03-02T07:01
2025-03-02T07:01
радио "спутник в крыму"
ольга виноградова
соцвыплаты
господдержка
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Четверть населения Крыма получает в той или иной форме гарантированные меры социальной поддержки от государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Она подчеркнула, что обеспечение всех социальных выплат в Крыму гарантированы бюджетом Российской Федерации."Самое главное – это, конечно, поддержка федерального центра. Это и увеличение объема пенсий – идет дополнительная индексация, и выплаты семьям с детьми, и МРОТ, который у нас с этого года превысил 22 тысячи рублей", – добавила Виноградова.Важным процессом в достижении социальной стабильности является и рост собственных доходов республики, отметила она."На сегодняшний момент это (доходы – ред.) уже за 100 миллиардов рублей, и темпы роста достаточно большие, даже опережающие", – сказала глава комитета.Все это, по словам Виноградовой, говорит о том, что реальные доходы крымчан продолжат расти, а все социальные выплаты будут произведены в сорок и в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 годуВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьмиКабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы
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ольга виноградова, соцвыплаты, господдержка, россия
Сколько жителей Крыма являются получателями мер социальной поддержки
Четверть населения Крыма получает социальную поддержку от государства – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым.
Четверть населения Крыма получает в той или иной форме гарантированные меры социальной поддержки от государства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"В Республике Крым более 500 тысяч человек являются получателями в той или иной форме мер социальной поддержки – это четверть нашего населения", – сказала Виноградова.
Она подчеркнула, что обеспечение всех социальных выплат в Крыму гарантированы бюджетом Российской Федерации.
"Самое главное – это, конечно, поддержка федерального центра. Это и увеличение объема пенсий – идет дополнительная индексация, и выплаты семьям с детьми, и МРОТ, который у нас с этого года превысил 22 тысячи рублей", – добавила Виноградова.
Важным процессом в достижении социальной стабильности является и рост собственных доходов республики, отметила она.
"На сегодняшний момент это (доходы – ред.) уже за 100 миллиардов рублей, и темпы роста достаточно большие, даже опережающие", – сказала глава комитета.
Все это, по словам Виноградовой, говорит о том, что реальные доходы крымчан продолжат расти, а все социальные выплаты будут произведены в сорок и в полном объеме.
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