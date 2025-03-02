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Более 1300 боевиков и четыре военных склада: итоги СВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Более 1300 боевиков и четыре военных склада: итоги СВО за сутки
Более 1300 боевиков и четыре военных склада: итоги СВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Более 1300 боевиков и четыре военных склада: итоги СВО за сутки
За сутки в зоне спецоперации потери ВСУ составили 1365 человек, уничтожено три склада боеприпасов и один – с военным имуществом. Об этом сообщают в Минобороны... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T13:25
2025-03-02T13:25
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации потери ВСУ составили 1365 человек, уничтожено три склада боеприпасов и один – с военным имуществом. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении вели боевые действия в районах населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и девять единиц техники.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загоруйковка, Лозовая, Каменка Харьковской области, Дробышево, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили до 240 военнослужащих, 8 единиц техники и склад материальных средств."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Бои продолжались в районе населенных пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики.В результате потери ВСУ составили до 320 военнослужащих и десять единиц техники. Уничтожены два склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Противнику нанесли поражение в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка в ДНР.В этих боях противник потерял до 475 военнослужащих и 12 единиц техники.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили наступление в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Воскресенка, Комар, Днепроэнергия, Новополь, Шевченко, Бурлацкое, Привольное Донецкой Народной Республики, Червоное, Зеленый Гай и Гуляйполе Запорожской области.Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 военнослужащих и 11 единиц техники.Группировка "Днепр" вела бои в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Степовое, Каменское, Лобковое Запорожской области, Антоновка и Велетенское Херсонской области. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, семь единиц техники и склад боеприпасов.Кроме того, на Украине групповыми ударами поражены военные аэродромы, а также объекты газопереработки, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской областиЕще два села в Донбассе перешли под контроль России Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Более 1300 боевиков и четыре военных склада: итоги СВО за сутки

В зоне СВО уничтожено четыре военных склада и более 1300 украинских боевиков

13:25 02.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация"
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. За сутки в зоне спецоперации потери ВСУ составили 1365 человек, уничтожено три склада боеприпасов и один – с военным имуществом. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении вели боевые действия в районах населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и девять единиц техники.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загоруйковка, Лозовая, Каменка Харьковской области, Дробышево, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили до 240 военнослужащих, 8 единиц техники и склад материальных средств.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Бои продолжались в районе населенных пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики.
В результате потери ВСУ составили до 320 военнослужащих и десять единиц техники. Уничтожены два склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Противнику нанесли поражение в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка в ДНР.
В этих боях противник потерял до 475 военнослужащих и 12 единиц техники.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили наступление в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Воскресенка, Комар, Днепроэнергия, Новополь, Шевченко, Бурлацкое, Привольное Донецкой Народной Республики, Червоное, Зеленый Гай и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 военнослужащих и 11 единиц техники.
Группировка "Днепр" вела бои в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Степовое, Каменское, Лобковое Запорожской области, Антоновка и Велетенское Херсонской области. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, семь единиц техники и склад боеприпасов.
Кроме того, на Украине групповыми ударами поражены военные аэродромы, а также объекты газопереработки, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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