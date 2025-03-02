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Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров
Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров
Площадь пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковью увеличилась до 9 500 квадратных метров, внутри находятся газовые баллоны, сообщили в МЧС России... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T11:15
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подмосковье
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковью увеличилась до 9 500 квадратных метров, внутри находятся газовые баллоны, сообщили в МЧС России. Возгорание удалось локализовать.На месте работает передвижная лаборатория, специалисты отобрали пробы воздуха и проводят анализ.Ранее сообщалось, что в деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара составляла семь тысяч квадратных метров. За короткое время она выросла на 2 500 "квадратов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре крупный пожар на складе - что известно Пожар на складе под Симферополем ликвидированПожар на складе с электроприборами в Ростове потушен
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подмосковье, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров

Пожар на складе в Подмосковье охватил почти 10 000 квадратных метров

11:15 02.03.2025 (обновлено: 11:16 02.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковью увеличилась до 9 500 квадратных метров, внутри находятся газовые баллоны, сообщили в МЧС России. Возгорание удалось локализовать.
"Кровля обрушилась на 2 500 квадратах. Внутри помещения - газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение", - информирует Telegram-канал МЧС.
На месте работает передвижная лаборатория, специалисты отобрали пробы воздуха и проводят анализ.
Ранее сообщалось, что в деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара составляла семь тысяч квадратных метров. За короткое время она выросла на 2 500 "квадратов".
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