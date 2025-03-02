https://crimea.ria.ru/20250302/pozhar-v-podmoskove-uvelichilsya-do-9500-kvadratnykh-metrov-1144584295.html

Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров

Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров

Площадь пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковью увеличилась до 9 500 квадратных метров, внутри находятся газовые баллоны, сообщили в МЧС России... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T11:15

2025-03-02T11:15

2025-03-02T11:16

подмосковье

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковью увеличилась до 9 500 квадратных метров, внутри находятся газовые баллоны, сообщили в МЧС России. Возгорание удалось локализовать.На месте работает передвижная лаборатория, специалисты отобрали пробы воздуха и проводят анализ.Ранее сообщалось, что в деревне Большое Буньково в Подмосковье горит большой склад с продукцией из пластика, площадь пожара составляла семь тысяч квадратных метров. За короткое время она выросла на 2 500 "квадратов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре крупный пожар на складе - что известно Пожар на складе под Симферополем ликвидированПожар на складе с электроприборами в Ростове потушен

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости