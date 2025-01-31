https://crimea.ria.ru/20250131/detskiy-sad-v-dzhankoe-dostroili-posle-vmeshatelstva-prokuratury-1143831100.html

Детский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры

Детский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Детский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры

В Джанкое затянули строительство детского сада, завершив его только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T16:34

2025-01-31T16:34

2025-01-31T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Джанкое затянули строительство детского сада, завершив его только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.Прокуратура провела проверку и установила, что государственный контракт на выполнение работ по строительству детского сада в Джанкое был заключен государственным казенным учреждением "Главное управление капитального строительства Республики Крым" с коммерческой организацией.В результате работы были завершены.В октябре прошлого года в Керчи прокуратура заинтересовалась подрядчиком, который строит детский сад на 260 мест в районе Марат-2 с отставанием от сроков. Цена контракта составила более 430 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектовПрокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в ЕвпаторииВ Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведения

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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