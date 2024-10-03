https://crimea.ria.ru/20241003/stroyka-novogo-detskogo-sada-v-kerchi-vyzvala-voprosy-u-prokuratury-1140817376.html

Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры

Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры

В Керчи прокуратура заинтересовалась подрядчиком, который строит детский сад на 260 мест в районе Марат-2 с отставанием от сроков. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T10:36

2024-10-03T10:36

2024-10-03T10:40

прокуратура республики крым

детский сад

новости крыма

керчь

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Керчи прокуратура заинтересовалась подрядчиком, который строит детский сад на 260 мест в районе Марат-2 с отставанием от сроков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по итогам рабочего выезда на объект прокурора республики Олега Камшилова.Завершение строительно-монтажных работ и ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию взяты на личный контроль прокурором республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектовВ Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведенияПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, детский сад, новости крыма, керчь, строительство