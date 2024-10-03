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Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры
Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры
В Керчи прокуратура заинтересовалась подрядчиком, который строит детский сад на 260 мест в районе Марат-2 с отставанием от сроков. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T10:36
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прокуратура республики крым
детский сад
новости крыма
керчь
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Керчи прокуратура заинтересовалась подрядчиком, который строит детский сад на 260 мест в районе Марат-2 с отставанием от сроков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по итогам рабочего выезда на объект прокурора республики Олега Камшилова.Завершение строительно-монтажных работ и ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию взяты на личный контроль прокурором республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектовВ Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведенияПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года
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прокуратура республики крым, детский сад, новости крыма, керчь, строительство
Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры

В Керчи подрядчик срывает сроки строительства нового детсада

10:36 03.10.2024 (обновлено: 10:40 03.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСтройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры
Стройка нового детского сада в Керчи вызвала вопросы у прокуратуры
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Керчи прокуратура заинтересовалась подрядчиком, который строит детский сад на 260 мест в районе Марат-2 с отставанием от сроков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по итогам рабочего выезда на объект прокурора республики Олега Камшилова.

"Цена контракта составила более 430 миллионов рублей. Вместе с тем подрядчиком работы на объекте выполняются с отставанием от установленного графика. В этой связи прокуратура города ранее объявляла руководителю фирмы-подрядчика предостережение", – сказано в сообщении.

Завершение строительно-монтажных работ и ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию взяты на личный контроль прокурором республики.
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Прокуратура Республики КрымДетский садНовости КрымаКерчьСтроительство
 
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