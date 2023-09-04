https://crimea.ria.ru/20230904/pochti-200-novykh-obektov-postroyat-v-krymu-i-sevastopole-do-kontsa-goda-1131160517.html
Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года
Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года
Строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях планируется завершить до конца 2023 года в Республике Крым и Севастополе в рамках исполнения... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T19:10
2023-09-04T19:10
2023-09-04T19:10
валерий аксенов
михаил развожаев
марат хуснуллин
крым
севастополь
экономика
россия
новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
реализация фцп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131160400_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_fda31c25c5b8a43aaf81b4054c69cca1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях планируется завершить до конца 2023 года в Республике Крым и Севастополе в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития регионов. Об итогах встречи с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным, курирующим исполнение программы, отчитались в своих соцсетях Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.Из 196 объектов, запланированных ко вводу в эксплуатацию в этом году, 170 находятся в Крыму. На их строительство и запуск было выделено 92 миллиарда рублей. Отставания в работах пока не наблюдается, все объекты реализуются по графику, заверил Сергей Аксенов.Оставшиеся 26 объектов будут реализованы на территории Севастополя, 8 объектов уже введены в эксплуатацию, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Среди них – детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника и газопровод.По словам губернатора, для города это беспрецедентный показатель по вводу объектов. Аналогичных успехов удалось добиться и в дорожном строительстве, где только к середине осени планируется завершить работы на 200 километрах региональной дорожной сети. Однако у городского развития по-прежнему остаются и слабые места – “непростые”, как отметил Михаил Развожаев, объекты: КОС “Южные” и больница скорой помощи. По ним работа будет продолжена.На совещании также обсуждались планы, которые будут реализовываться в рамках госпрограммы в ближайшие три года, и проект бюджета на этот срок.За 9 лет в Крыму в рамках госпрограммы социально-экономического развития реализовали 439 строительных проектов. Всего планируется реализовать 723 проекта на общую сумму более 686 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыСколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаВ Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131160400_151:0:1280:847_1920x0_80_0_0_8bfc3b91003c2bfaf3f7e980ea052a72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий аксенов, михаил развожаев, марат хуснуллин, крым, севастополь, экономика, россия, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, реализация фцп в крыму и севастополе
Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года
Власти Крыма и Севастополя отчитались об успехах социально-экономического развития
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях планируется завершить до конца 2023 года в Республике Крым и Севастополе в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития регионов. Об итогах встречи с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным, курирующим исполнение программы, отчитались в своих соцсетях Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
Из 196 объектов, запланированных ко вводу в эксплуатацию в этом году, 170 находятся в Крыму. На их строительство и запуск было выделено 92 миллиарда рублей. Отставания в работах пока не наблюдается, все объекты реализуются по графику, заверил Сергей Аксенов.
“Ключевыми направлениями также являются вопросы энерго- и водоснабжения. Сегодня Крым обеспечен водой в полном объеме, рисков для жителей нет. Особое внимание продолжаем уделять ремонту муниципальных дорог – на эти цели заложено порядка 10 млрд рублей. Кроме того, обговорили ход строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений в прибрежной зоне республики”, - перечислил глава республики приоритетные направления работы.
Оставшиеся 26 объектов будут реализованы на территории Севастополя, 8 объектов уже введены в эксплуатацию, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Среди них – детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника и газопровод.
По словам губернатора, для города это беспрецедентный показатель по вводу объектов. Аналогичных успехов удалось добиться и в дорожном строительстве, где только к середине осени планируется завершить работы на 200 километрах региональной дорожной сети. Однако у городского развития по-прежнему остаются и слабые места – “непростые”, как отметил Михаил Развожаев, объекты: КОС “Южные” и больница скорой помощи. По ним работа будет продолжена.
На совещании также обсуждались планы, которые будут реализовываться в рамках госпрограммы в ближайшие три года, и проект бюджета на этот срок.
За 9 лет в Крыму в рамках госпрограммы социально-экономического развития реализовали
439 строительных проектов. Всего планируется реализовать 723 проекта на общую сумму более 686 миллиардов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: