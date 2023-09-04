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Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года

Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Почти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года

Строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях планируется завершить до конца 2023 года в Республике Крым и Севастополе в рамках исполнения... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T19:10

2023-09-04T19:10

2023-09-04T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Строительство почти 200 объектов в самых разных отраслях планируется завершить до конца 2023 года в Республике Крым и Севастополе в рамках исполнения госпрограммы социально-экономического развития регионов. Об итогах встречи с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным, курирующим исполнение программы, отчитались в своих соцсетях Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.Из 196 объектов, запланированных ко вводу в эксплуатацию в этом году, 170 находятся в Крыму. На их строительство и запуск было выделено 92 миллиарда рублей. Отставания в работах пока не наблюдается, все объекты реализуются по графику, заверил Сергей Аксенов.Оставшиеся 26 объектов будут реализованы на территории Севастополя, 8 объектов уже введены в эксплуатацию, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Среди них – детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника и газопровод.По словам губернатора, для города это беспрецедентный показатель по вводу объектов. Аналогичных успехов удалось добиться и в дорожном строительстве, где только к середине осени планируется завершить работы на 200 километрах региональной дорожной сети. Однако у городского развития по-прежнему остаются и слабые места – “непростые”, как отметил Михаил Развожаев, объекты: КОС “Южные” и больница скорой помощи. По ним работа будет продолжена.На совещании также обсуждались планы, которые будут реализовываться в рамках госпрограммы в ближайшие три года, и проект бюджета на этот срок.За 9 лет в Крыму в рамках госпрограммы социально-экономического развития реализовали 439 строительных проектов. Всего планируется реализовать 723 проекта на общую сумму более 686 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыСколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаВ Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий аксенов, михаил развожаев, марат хуснуллин, крым, севастополь, экономика, россия, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, реализация фцп в крыму и севастополе