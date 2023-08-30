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Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы
Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы
В этом году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма выделено более 92 млрд рублей, из которых освоено почти... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T19:34
2023-08-30T19:34
радио "спутник в крыму"
крым
юрий гоцанюк
экономика
общество
новости крыма
госпрограмма социально-экономического развития крыма
федеральный бюджет
строительство кос в крыму
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В этом году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма выделено более 92 млрд рублей, из которых освоено почти половина. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, к концу года Крым планирует выйти на стопроцентное кассовое освоение.Также он проинформировал, что в Крыму сейчас ведется строительство и реконструкция очистных сооружений. В рамках программы в 2022 году был введен в эксплуатацию один объект – в Орджоникидзе. В этом году КОС появятся также в Саках, Судаке и нескольких приморских поселках полуострова."Чистое море у нас должно быть везде, на всем побережье. С этой целью реализуется ряд проектов – 24 канализационно-очистные станции. Один объект был сдан в пошлом году, в этом году планируется сдать шесть, затем – 11. В 2025 году будет сдан последний объект – КОС в Ялте", - отметил он.Кроме того, возводятся 16 детских садов в различных регионах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объектВ Алуште выделили почти гектар земли под станцию сортировки мусораВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей
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крым, юрий гоцанюк, экономика, общество, новости крыма, госпрограмма социально-экономического развития крыма, федеральный бюджет, строительство кос в крыму, феодосия, саки, судак, ялта
Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы

В Крыму намерены на 100% выполнить план госпрограммы развития региона на 2023 год

19:34 30.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Галина ОленеваСтроительство КОС в поселке Орджоникидзе, Крым
Строительство КОС в поселке Орджоникидзе, Крым - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В этом году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма выделено более 92 млрд рублей, из которых освоено почти половина. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, к концу года Крым планирует выйти на стопроцентное кассовое освоение.

"Задача – к концу года все объекты, которые у нас были законтрактованы на этот год – это 147 объектов, должны быть сданы. И кассовое исполнение у нас будет 100%. Это реально, – рассказал он. – Основные объемы работ будут выполняться в сентябре, октябре, ноябре и к 1 декабря главные работы будут завершены".

Также он проинформировал, что в Крыму сейчас ведется строительство и реконструкция очистных сооружений. В рамках программы в 2022 году был введен в эксплуатацию один объект – в Орджоникидзе. В этом году КОС появятся также в Саках, Судаке и нескольких приморских поселках полуострова.
"Чистое море у нас должно быть везде, на всем побережье. С этой целью реализуется ряд проектов – 24 канализационно-очистные станции. Один объект был сдан в пошлом году, в этом году планируется сдать шесть, затем – 11. В 2025 году будет сдан последний объект – КОС в Ялте", - отметил он.
Кроме того, возводятся 16 детских садов в различных регионах полуострова.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымЮрий ГоцанюкЭкономикаОбществоНовости КрымаГоспрограмма социально-экономического развития КрымаФедеральный бюджетСтроительство КОС в КрымуФеодосияСакиСудакЯлта
 
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