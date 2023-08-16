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В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей
В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей
В Симферополе завершены строительство и реконструкция канализационного коллектора. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T11:40
2023-08-16T11:51
симферополь
канализационный коллектор
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе завершены строительство и реконструкция канализационного коллектора. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, износ коллектора достигал практически 100%, проект реконструкции был реализован по решению президента."Теперь сбор и отвод сточных вод будет производиться с соблюдением всех санитарных норм бесперебойно", - подчеркнул глава республики.Ранее директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик заявлял, что запуск коллектора позволит подключать новые микрорайоны города без нагрузки для существующей сети. Он заверил, что объект обладает запасом мощности. Гарантия на трубы, по заявлению подрядчика, составляет более 50 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаКогда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережнуюДыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор
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симферополь, канализационный коллектор, жкх крыма и севастополя, новости крыма, сергей аксенов, крым
В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей

Аксенов: в Симферополе завершено строительство канализационного коллектора за 11 млрд

11:40 16.08.2023 (обновлено: 11:51 16.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство коллектора глубокого заложения в Симферополе
Строительство коллектора глубокого заложения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе завершены строительство и реконструкция канализационного коллектора. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Общая протяженность коллектора – более 17 километров, а пропускная способность составляет 175 тысяч кубических метров в сутки. Объем финансирования составил свыше 11 млрд рублей. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено, оформление документов завершится в течение недели", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, износ коллектора достигал практически 100%, проект реконструкции был реализован по решению президента.
"Теперь сбор и отвод сточных вод будет производиться с соблюдением всех санитарных норм бесперебойно", - подчеркнул глава республики.
Ранее директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик заявлял, что запуск коллектора позволит подключать новые микрорайоны города без нагрузки для существующей сети. Он заверил, что объект обладает запасом мощности. Гарантия на трубы, по заявлению подрядчика, составляет более 50 лет.
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