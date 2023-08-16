https://crimea.ria.ru/20230816/v-simferopole-dostroili-kanalizatsionnyy-kollektor-za-11-mlrd-rubley-1130764746.html

В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей

В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей

В Симферополе завершены строительство и реконструкция канализационного коллектора. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T11:40

2023-08-16T11:40

2023-08-16T11:51

симферополь

канализационный коллектор

жкх крыма и севастополя

новости крыма

сергей аксенов

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/16/1122731354_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_41daf0bb2fa47fe24e2570de67d0015d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе завершены строительство и реконструкция канализационного коллектора. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, износ коллектора достигал практически 100%, проект реконструкции был реализован по решению президента."Теперь сбор и отвод сточных вод будет производиться с соблюдением всех санитарных норм бесперебойно", - подчеркнул глава республики.Ранее директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик заявлял, что запуск коллектора позволит подключать новые микрорайоны города без нагрузки для существующей сети. Он заверил, что объект обладает запасом мощности. Гарантия на трубы, по заявлению подрядчика, составляет более 50 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Канализационный коллектор в Симферополе достроят раньше срокаКогда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережнуюДыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор

https://crimea.ria.ru/20220322/razberut-ili-pochinyat-chto-budet-so-starym-kollektorom-v-simferopole-1122732780.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, канализационный коллектор, жкх крыма и севастополя, новости крыма, сергей аксенов, крым