https://crimea.ria.ru/20230811/dyra-na-doroge-v-kerchi-provalilsya-betonnyy-kollektor-1130687557.html

Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор

Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор

В Керчи на улице Чкалова обвалилось дорожное полотно из-за провала бетонного канализационного коллектора. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T20:32

2023-08-11T20:32

2023-08-11T20:32

новости крыма

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святослав брусаков

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гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Керчи на улице Чкалова обвалилось дорожное полотно из-за провала бетонного канализационного коллектора. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.По информации Брусакова, на месте сотрудники ГИБДД осуществляют реверсивное движение.В самое ближайшее время яма на дороге будет ограждена, и Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" приступит к ремонтным работам, уточнил он.Водителей просят строить маршрут альтернативными дорогами.Так, 7 июня в связи с обвалом дороги по пути к селу Лучистому в Крыму введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабженияСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды

керчь

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2023

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новости крыма, керчь, святослав брусаков, вода крыма, гибдд