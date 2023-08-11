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Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор
Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор
В Керчи на улице Чкалова обвалилось дорожное полотно из-за провала бетонного канализационного коллектора. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T20:32
2023-08-11T20:32
новости крыма
керчь
святослав брусаков
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Керчи на улице Чкалова обвалилось дорожное полотно из-за провала бетонного канализационного коллектора. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.По информации Брусакова, на месте сотрудники ГИБДД осуществляют реверсивное движение.В самое ближайшее время яма на дороге будет ограждена, и Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" приступит к ремонтным работам, уточнил он.Водителей просят строить маршрут альтернативными дорогами.Так, 7 июня в связи с обвалом дороги по пути к селу Лучистому в Крыму введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабженияСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, керчь, святослав брусаков, вода крыма, гибдд
Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор

Брусаков: на улице Чкалова в Керчи произошел провал бетонного коллектора

20:32 11.08.2023
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаПровал бетонного канализационного коллектора
Провал бетонного канализационного коллектора
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Керчи на улице Чкалова обвалилось дорожное полотно из-за провала бетонного канализационного коллектора. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"На ул. Чкалова произошел провал бетонного канализационного коллектора, что повлекло размытие грунта и обвал дорожного полотна", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Брусакова, на месте сотрудники ГИБДД осуществляют реверсивное движение.
В самое ближайшее время яма на дороге будет ограждена, и Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" приступит к ремонтным работам, уточнил он.
Водителей просят строить маршрут альтернативными дорогами.
Так, 7 июня в связи с обвалом дороги по пути к селу Лучистому в Крыму введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению.
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Новости КрымаКерчьСвятослав БрусаковВода КрымаГИБДД
 
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