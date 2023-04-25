Рейтинг@Mail.ru
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/silnyy-opolzen-v-sochi---50-ulits-ostalis-bez-vodosnabzheniya-1128347033.html
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24". РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T12:52
2023-04-25T12:52
сочи
происшествия
городская среда
новости
краснодарский край
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/05/1121053984_0:367:768:799_1920x0_80_0_0_4089b497cfcd97a62f81a499a0749275.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24". Инцидент произошел во вторник возле Сухумского шоссе в Хостинском районе. В результате схода оползня оказался поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм . Специалисты Водоканала уже приступили к ремонту. Над устранением аварии работают около 10 человек и три единицы техники. При необходимости количество людей и техники увеличат. Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы к концу дня. А полностью восстановить подачу воды населению - в среду. На время ограничения будет организован подвоз воды по заявкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень разрушил дорогу в АлуштеНовое землетрясение в Казахстане – что известноВ Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/05/1121053984_0:295:768:871_1920x0_80_0_0_f3d98f1ee79a7d2a54ee3e9789e78a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, происшествия, городская среда, новости, краснодарский край, кубань
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения

В Сочи оползень повредил магистральный водовод - без воды более 50 улиц

12:52 25.04.2023
 
© Telegram Вениамин КондратьевОползень повредил дорогу в селе Варваровка Краснодарского края
Оползень повредил дорогу в селе Варваровка Краснодарского края
© Telegram Вениамин Кондратьев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24".
Инцидент произошел во вторник возле Сухумского шоссе в Хостинском районе. В результате схода оползня оказался поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм .
"В связи с аварией с ограничением водоснабжения столкнутся жители около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и других населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Специалисты Водоканала уже приступили к ремонту. Над устранением аварии работают около 10 человек и три единицы техники. При необходимости количество людей и техники увеличат.
Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы к концу дня. А полностью восстановить подачу воды населению - в среду. На время ограничения будет организован подвоз воды по заявкам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оползень разрушил дорогу в Алуште
Новое землетрясение в Казахстане – что известно
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
 
СочиПроисшествияГородская средаНовостиКраснодарский крайКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов
14:04Байден заявил, что хочет стать президентом
13:55Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии
13:31Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
13:2119-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
13:07В центре Керчи сбили мужчину
12:52Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
12:41Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
12:31"Мы снова бьемся с нацизмом": в РФ стартует акция "Георгиевская лента"
12:11Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
11:37Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
11:33Новое землетрясение в Казахстане – что известно
11:18Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму
11:01Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля
10:46Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду
09:56В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
09:11В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
08:39Украину ждет голодомор – эксперт
08:06Закон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение
07:29"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды
Лента новостейМолния