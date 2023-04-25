https://crimea.ria.ru/20230425/silnyy-opolzen-v-sochi---50-ulits-ostalis-bez-vodosnabzheniya-1128347033.html

Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения

Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения

Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24". РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T12:52

2023-04-25T12:52

2023-04-25T12:52

сочи

происшествия

городская среда

новости

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24". Инцидент произошел во вторник возле Сухумского шоссе в Хостинском районе. В результате схода оползня оказался поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм . Специалисты Водоканала уже приступили к ремонту. Над устранением аварии работают около 10 человек и три единицы техники. При необходимости количество людей и техники увеличат. Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы к концу дня. А полностью восстановить подачу воды населению - в среду. На время ограничения будет организован подвоз воды по заявкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень разрушил дорогу в АлуштеНовое землетрясение в Казахстане – что известноВ Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, городская среда, новости, краснодарский край, кубань