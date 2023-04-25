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Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24". РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T12:52
2023-04-25T12:52
2023-04-25T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24". Инцидент произошел во вторник возле Сухумского шоссе в Хостинском районе. В результате схода оползня оказался поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм . Специалисты Водоканала уже приступили к ремонту. Над устранением аварии работают около 10 человек и три единицы техники. При необходимости количество людей и техники увеличат. Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы к концу дня. А полностью восстановить подачу воды населению - в среду. На время ограничения будет организован подвоз воды по заявкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень разрушил дорогу в АлуштеНовое землетрясение в Казахстане – что известноВ Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, городская среда, новости, краснодарский край, кубань
Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
В Сочи оползень повредил магистральный водовод - без воды более 50 улиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Оползень повредил магистральный водовод в Сочи, без воды остались жители четырех микрорайонов. Об этом сообщает "Кубань 24".
Инцидент произошел во вторник возле Сухумского шоссе в Хостинском районе. В результате схода оползня оказался поврежден магистральный водовод диаметром 800 мм .
"В связи с аварией с ограничением водоснабжения столкнутся жители около 50 улиц, а также микрорайонов Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, села Раздольное и других населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Специалисты Водоканала уже приступили к ремонту. Над устранением аварии работают около 10 человек и три единицы техники. При необходимости количество людей и техники увеличат.
Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы к концу дня. А полностью восстановить подачу воды населению - в среду. На время ограничения будет организован подвоз воды по заявкам.
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