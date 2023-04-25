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Новое землетрясение в Казахстане – что известно
Новое землетрясение в Казахстане – что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Новое землетрясение в Казахстане – что известно
Новое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Западного Казахстана. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T11:33
2023-04-25T11:33
2023-04-25T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Западного Казахстана. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксировали во вторник утром в 191 км к северо-востоку от Шевченко и в 108 км к северу от Шетпе. Очаг залегал на глубине 10 км.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.До этого в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3. Тогда подземные толчки зафиксировали в 400 километрах к югу от Алма-Аты, очаг залегал на глубине пять километров. Пострадавших нет.Как сообщалось, во вторник сильное подводное землетрясение произошло в Индонезии. Магнитуда составила 7,4. В результате происшествия повреждения получила больница на острове Ментавай. Власти приняли решение эвакуировать жителей ряда районов на возвышенности из-за опасности цунами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение на Курилах – что известноПочему ученые не могут предсказать землетрясенияНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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землетрясение, казахстан, происшествия, сейсмология, в мире, новости
Новое землетрясение в Казахстане – что известно
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Западном Казахстане