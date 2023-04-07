https://crimea.ria.ru/20230407/silnoe-zemletryasenie-na-kurilakh--chto-izvestno-1128027649.html

Сильное землетрясение на Курилах – что известно

Сильное землетрясение на Курилах – что известно - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Сильное землетрясение на Курилах – что известно

Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T09:39

2023-04-07T09:39

2023-04-07T09:40

землетрясение

курилы

европейский средиземноморский сейсмологический центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксировали в пятницу рано утром в 106 км от Северо-Курильска и в 422 км от Петропавловска-Камчатского.По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска.Накануне у берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксированы в 13:10 по местному времени в 86 км к юго-востоку от Курильска и в 327 км к северо-востоку от Кусиро (Япония). Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.До этого землетрясения в районе Курильских островов фиксировали 8 марта и 18 февраля. В первом случае магнитуда составила 5.8, во втором – 5.0. В обоих случаях жертв и разрушений не было.Шестого февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".Читайте также на РИА Новости Крым:В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноМагнитуда 6,2: мощные землетрясения на Филиппинах и в ПеруНа Ставрополье произошло землетрясение: что известно

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землетрясение, курилы, европейский средиземноморский сейсмологический центр, происшествия, россия, новости, безопасность