https://crimea.ria.ru/20230407/silnoe-zemletryasenie-na-kurilakh--chto-izvestno-1128027649.html
Сильное землетрясение на Курилах – что известно
Сильное землетрясение на Курилах – что известно - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Сильное землетрясение на Курилах – что известно
Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T09:39
2023-04-07T09:39
2023-04-07T09:40
землетрясение
курилы
европейский средиземноморский сейсмологический центр
происшествия
россия
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e077072975aca81ddde710f7230b70ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксировали в пятницу рано утром в 106 км от Северо-Курильска и в 422 км от Петропавловска-Камчатского.По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска.Накануне у берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксированы в 13:10 по местному времени в 86 км к юго-востоку от Курильска и в 327 км к северо-востоку от Кусиро (Япония). Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.До этого землетрясения в районе Курильских островов фиксировали 8 марта и 18 февраля. В первом случае магнитуда составила 5.8, во втором – 5.0. В обоих случаях жертв и разрушений не было.Шестого февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".Читайте также на РИА Новости Крым:В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноМагнитуда 6,2: мощные землетрясения на Филиппинах и в ПеруНа Ставрополье произошло землетрясение: что известно
https://crimea.ria.ru/20230406/uvidet-zemletryasenie-mozhno-v-radioteleskop-i-po-shumu-pchel-1128021719.html
курилы
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ad0470101f9bbfcc9acaec5fc917ca65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, курилы, европейский средиземноморский сейсмологический центр, происшествия, россия, новости, безопасность
Сильное землетрясение на Курилах – что известно
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
09:39 07.04.2023 (обновлено: 09:40 07.04.2023)