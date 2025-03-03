https://crimea.ria.ru/20250303/vozvraschenie-mirnykh-rossiyan-i-ostanovka-pomoschi-ssha-kievu--glavnoe-za-den-1144619456.html

Возвращение мирных россиян и остановка помощи США Киеву – главное за день

Возвращение мирных россиян и остановка помощи США Киеву – главное за день - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Возвращение мирных россиян и остановка помощи США Киеву – главное за день

33 мирных жителя Курской области возвращены из Украины в Россию. Президент США Дональд Трамп может прекратить военную помощь Киеву. Франция и Великобритания... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T23:41

2025-03-03T23:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. 33 мирных жителя Курской области возвращены из Украины в Россию. Президент США Дональд Трамп может прекратить военную помощь Киеву. Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной. Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Комплексные системы оповещения проверят в Крыму и Севастополе. Создатель проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская получила пять лет колонии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возвращение в Россию вывезенных ВСУ жителей Курской области33 мирных жителя, вывезенных ВСУ из Курской области, в понедельник возвращены из Украины в Россию, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В основном это пожилые, но есть и четверо детей. У многих тяжелые травмы, болезниПо информации омбудсмена, те из эвакуированных, которым не нужна медицинская помощь, уже завтра смогут воссоединиться со своими семьями.Трамп, Зеленский и заявление КремляПрезидент США Дональд Трамп планирует обсудить с представителями своей администрации, в том числе госсекретарем Марком Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, возможные меры в отношении Украины, вплоть до прекращения военной помощи, сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на чиновника из администрации американского лидера.При этом Трамп может возобновить переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским по природным ресурсам, при условии, что тот изменит свою позицию, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Уолтц. По его словам, Штаты хотят услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах.Перепалка между президентом США и главой киевского режима показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования на Украине, прокомментировал в понедельник тему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Предложение Парижа и Лондона по УкраинеФранция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, речь идет о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за растянувшейся линии фронта сложно проверить соблюдение перемирия. Президент Франции также сказал, что в ближайшие недели на Украине не появятся западные военные.Проверки систем оповещения в Крыму и Севастополе5 марта в Крыму состоится комплексная проверка системы оповещения населения без включения электросирен, но с использованием оконечных устройств оповещения и передачей голосового сообщения, проинформировали в понедельник в МЧС региона.В Севастополе в среду также проверят системы оповещения и включат сигнал "Внимание всем!", сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в 2024 году в Севастополе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.Пожар на нефтебазе в УфеВ понедельник утром стало известно о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. По предварительным данным, пожар произошел в районе печи сжигания. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что следов какой-либо атаки беспилотников на НПЗ нет. По информации министра здравоохранения региона, пострадал один человек. Пожар на территории завода ликвидировали в течение нескольких часов.Дело БлиновскойСавеловский суд Москвы в понедельник приговорил блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую к пяти годам общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Имущество блогера взыскано в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской в размере 587,6 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250303/tramp-oproverg-slukhi-ob-ostanovke-sdelki-s-ukrainoy-po-resursam-1144624555.html

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https://crimea.ria.ru/20250303/avtomobil-vletel-v-tolpu-v-germanii--dva-cheloveka-pogibli-i-25-raneny-1144610962.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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