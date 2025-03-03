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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T23:20
2025-03-03T23:20
2025-03-03T23:22
паромы и катера в севастополе
новости
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, новости, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, севастополь
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе закрыли рейд
23:20 03.03.2025 (обновлено: 23:22 03.03.2025)