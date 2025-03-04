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Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник
Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник
Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250303/pogoda-v-krymu-na-8-marta-prepodneset-syurpriz-1144551236.html
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник

Во вторник в Крыму начнет повышаться температура воздуха

00:01 04.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПодснежники в крымском лесу
Подснежники в крымском лесу - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-9, днем +4…+9 градусов, в горах 0…+3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +9.
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На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 08:52Радио "Спутник в Крыму"
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 4 марта
23:41Возвращение мирных россиян и остановка помощи США Киеву – главное за день
23:23Рейд в Севастополе открыли
23:20В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
23:16Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
22:55Промобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация
22:45США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ
22:30Массированный удар по Ростовской области – после атаки горит нефтепровод
22:22Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти
21:57Состояние тяжелое: что с пострадавшим от укусов собак ребенком из Сочи
21:32Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
21:04Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси
20:54Февраль в Крыму стал самым холодным за последние 13 лет
20:32Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
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19:31СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу
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