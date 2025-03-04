https://crimea.ria.ru/20250304/chto-prinesut-v-krym-atlanticheskie-vozdushnye-massy-pogoda-vo-vtornik-1144576884.html

Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник

Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник

Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T00:01

2025-03-04T00:01

2025-03-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250303/pogoda-v-krymu-na-8-marta-prepodneset-syurpriz-1144551236.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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