https://crimea.ria.ru/20250304/chto-prinesut-v-krym-atlanticheskie-vozdushnye-massy-pogoda-vo-vtornik-1144576884.html
Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник
Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник
Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T00:01
2025-03-04T00:01
2025-03-04T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник
Во вторник в Крыму начнет повышаться температура воздуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Во вторник теплые атлантические воздушные массы приведут к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Преимущественно без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в горах -4…-9, днем +4…+9 градусов, в горах 0…+3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +9.
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