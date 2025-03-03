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Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T23:16
2025-03-03T23:17
дональд трамп
сша
политика
полезные ископаемые
редкоземельные металлы
белый дом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера в Белом доме.Ранее в Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Киев испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАЗеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
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дональд трамп, сша, политика, полезные ископаемые, редкоземельные металлы, белый дом, владимир зеленский
Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам

Трамп опроверг сообщения об остановке сделки с Украиной по минеральным ресурсам

23:16 03.03.2025 (обновлено: 23:17 03.03.2025)
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера в Белом доме.
"Нет, я так не думаю", – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, "мертва" ли сделка с Украиной после скандала с Зеленским.
Ранее в Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
Киев испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.
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Дональд ТрампСШАПолитикаПолезные ископаемыеРедкоземельные металлыБелый домВладимир Зеленский
 
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