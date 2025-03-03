Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
Трамп опроверг сообщения об остановке сделки с Украиной по минеральным ресурсам
23:16 03.03.2025 (обновлено: 23:17 03.03.2025)
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Pool via AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера в Белом доме.
"Нет, я так не думаю", – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, "мертва" ли сделка с Украиной после скандала с Зеленским.
Ранее в Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Американский лидер выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
Киев испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.
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