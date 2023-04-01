https://crimea.ria.ru/20230401/na-stavropole-proizoshlo-zemletryasenie-chto-izvestno-1127924030.html

На Ставрополье произошло землетрясение: что известно

На Ставрополье произошло землетрясение: что известно - РИА Новости Крым, 01.04.2023

На Ставрополье произошло землетрясение: что известно

В субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае произошло землетрясение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T18:57

2023-04-01T18:57

2023-04-01T19:14

россия

землетрясение

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ставропольский край

камчатка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае произошло землетрясение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.Отмечается, что подземные толчки фиксировали в Предгорном муниципальном округе. "1 апреля 2023 года зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км. Толчки земной коры ощущались в Советском и Георгиевском городских округах, в городах Железноводск, Пятигорск и Кисловодск", - сказано в сообщении ведомства.По предварительной информации жертв и разрушений нет. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Кроме того, в субботу подземные толчки фиксировались и на Камчатке. Их магнитуда составила 4,8. Землетрясение произошло вечером в субботу на востоке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Глубина: 93 км, магнитуда: 4.8", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения.Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.После этого подземные толчки фиксировались во многих странах мира: России, в том числе и в Крыму, Дагестане, Японии, на Аляске, в Эквадоре, Италии, Филиппинах, Киргизии, Таджикистане, Италии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане произошло землетрясениеПочему ученые не могут предсказать землетрясенияПогибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре

https://crimea.ria.ru/20230310/novoe-zemletryasenie-v-chernom-more-chego-zhdat-krymu--seysmolog-1127460557.html

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ставропольский край

камчатка

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россия, землетрясение, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край, камчатка