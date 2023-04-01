https://crimea.ria.ru/20230401/na-stavropole-proizoshlo-zemletryasenie-chto-izvestno-1127924030.html
На Ставрополье произошло землетрясение: что известно
На Ставрополье произошло землетрясение: что известно - РИА Новости Крым, 01.04.2023
На Ставрополье произошло землетрясение: что известно
В субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае произошло землетрясение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T18:57
2023-04-01T18:57
2023-04-01T19:14
россия
землетрясение
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ставропольский край
камчатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_273dff5929baa48cfc9ef34e1d6b3827.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае произошло землетрясение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.Отмечается, что подземные толчки фиксировали в Предгорном муниципальном округе. "1 апреля 2023 года зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км. Толчки земной коры ощущались в Советском и Георгиевском городских округах, в городах Железноводск, Пятигорск и Кисловодск", - сказано в сообщении ведомства.По предварительной информации жертв и разрушений нет. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Кроме того, в субботу подземные толчки фиксировались и на Камчатке. Их магнитуда составила 4,8. Землетрясение произошло вечером в субботу на востоке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН."Глубина: 93 км, магнитуда: 4.8", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения.Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.После этого подземные толчки фиксировались во многих странах мира: России, в том числе и в Крыму, Дагестане, Японии, на Аляске, в Эквадоре, Италии, Филиппинах, Киргизии, Таджикистане, Италии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане произошло землетрясениеПочему ученые не могут предсказать землетрясенияПогибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре
https://crimea.ria.ru/20230310/novoe-zemletryasenie-v-chernom-more-chego-zhdat-krymu--seysmolog-1127460557.html
россия
ставропольский край
камчатка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_237:0:1197:720_1920x0_80_0_0_b2742184f9e32d3094a515a470323e50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, землетрясение, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край, камчатка
На Ставрополье произошло землетрясение: что известно
В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
18:57 01.04.2023 (обновлено: 19:14 01.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае произошло землетрясение. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.
Отмечается, что подземные толчки фиксировали в Предгорном муниципальном округе.
"1 апреля 2023 года зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км. Толчки земной коры ощущались в Советском и Георгиевском городских округах, в городах Железноводск, Пятигорск и Кисловодск", - сказано в сообщении ведомства.
По предварительной информации жертв и разрушений нет. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Кроме того, в субботу подземные толчки фиксировались и на Камчатке. Их магнитуда составила 4,8. Землетрясение произошло вечером в субботу на востоке, сообщили
в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Глубина: 93 км, магнитуда: 4.8", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло
в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.
После этого подземные толчки фиксировались во многих странах мира: России, в том числе и в Крыму, Дагестане, Японии, на Аляске, в Эквадоре, Италии, Филиппинах, Киргизии, Таджикистане, Италии.
Читайте также на РИА Новости Крым: