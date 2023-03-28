https://crimea.ria.ru/20230328/v-dagestane-proizoshlo-zemletryasenie-1127807851.html

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Дагестане произошло землетрясение

Подземные толчки силой 4 балла были отмечены Дагестане в ночь на вторник. Об этом со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по региону пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T10:08

2023-03-28T10:08

2023-03-28T10:08

землетрясение

общество

происшествия

новости

дагестан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Подземные толчки силой 4 балла были отмечены Дагестане в ночь на вторник. Об этом со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по региону пишет РИА Новости.В то же время, по информации Единой дежурной диспетчерской службы, толчки были слабо выражены. Сведений о пострадавших или ущербе инфраструктуры нет.Напомним, в середине февраля в акватории Байкала зафиксировано землетрясение. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила 5,9 балла.Также во вторник, 21 марта, землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Афганистане.Ранее, 6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ученые не могут предсказать землетрясенияЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысячЗемлю опять трясет - сильные толчки в северном Иране

дагестан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, общество, происшествия, новости, дагестан