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В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Дагестане произошло землетрясение
Подземные толчки силой 4 балла были отмечены Дагестане в ночь на вторник. Об этом со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по региону пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T10:08
2023-03-28T10:08
2023-03-28T10:08
землетрясение
общество
происшествия
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дагестан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Подземные толчки силой 4 балла были отмечены Дагестане в ночь на вторник. Об этом со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по региону пишет РИА Новости.В то же время, по информации Единой дежурной диспетчерской службы, толчки были слабо выражены. Сведений о пострадавших или ущербе инфраструктуры нет.Напомним, в середине февраля в акватории Байкала зафиксировано землетрясение. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила 5,9 балла.Также во вторник, 21 марта, землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Афганистане.Ранее, 6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ученые не могут предсказать землетрясенияЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысячЗемлю опять трясет - сильные толчки в северном Иране
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, общество, происшествия, новости, дагестан
В Дагестане произошло землетрясение
МЧС: в Дагестане произошло землетрясение в 4 балла
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Подземные толчки силой 4 балла были отмечены Дагестане в ночь на вторник. Об этом со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по региону пишет РИА Новости.
"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 01.15 на границе Сергокалинского и Каякентского районов (Дагестана) на глубине 2 километра зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4", - сказано в тексте сообщения.
В то же время, по информации Единой дежурной диспетчерской службы, толчки были слабо выражены. Сведений о пострадавших или ущербе инфраструктуры нет.
Напомним, в середине февраля в акватории Байкала зафиксировано землетрясение. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила 5,9 балла.
Также во вторник, 21 марта, землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Афганистане.
Ранее, 6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.
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