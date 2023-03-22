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Землю опять трясет - сильные толчки в северном Иране
Землю опять трясет - сильные толчки в северном Иране - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Землю опять трясет - сильные толчки в северном Иране
Мощное землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на севере Ирана. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T16:24
2023-03-22T16:24
2023-03-22T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Мощное землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на севере Ирана. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, толчок произошел в 15.08 по местному времени, в 40 км к северо-востоку от города Горгана с населением 244 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 километров.О разрушениях и пострадавших к этому времени сведений нет.Кроме того, толчки магнитудой выше 4 баллов зафиксированы на юго-востоке Аляски, на Филиппинах, у восточного побережья японского острова Хонсю и в Мексике. Землетрясения выше 3 баллов произошли в среду в Турции, Чили, Греции и Румынии.Накануне землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Афганистане, толчки затронули Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Афганистан. Ранее 6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч. 18 марта землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Эквадоре, оно унесло жизни 14 человек, еще 446 жителей получили ранения, повреждены 180 домов, 84 полностью разрушены. Читайте также на РИА Новости Крым:На Аляске произошло землетрясениеВ Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясенийСмерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек
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землетрясение, иран, происшествия, в мире, новости
Землю опять трясет - сильные толчки в северном Иране
Европейский сейсмоцентр: на севере Ирана мощное землетрясение магнитудой 5,1