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Главное за день: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Главное за день: 31 августа
Главное за день: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Главное за день: 31 августа
При ударе ВСУ по Белгороду кассетными снарядами пострадали 46 мирных жителей. На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на борту – идет... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Белгороду кассетными снарядами пострадали 46 мирных жителей. На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на борту – идет поисково-спасательная операция. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР. На село Холмовка в Бахчисарайском районе Крыма обрушился смерч – повреждены порядка 40 домов. Следком возбудил уголовное дело о получении взятки при выполнении гособоронзаказа. Самолет Ан-2 аварийно сел в Северной Осетии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА новости КрымЧисло раненых при обстреле Белгорода возросло до 46Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, семеро пострадавших - дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. В больницах находятся 37 человек, двух пострадавших транспортировали в Москву. Пятеро мирных жителей в результате удара из РСЗО Vampire погибли.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на бортуВ Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что поиски пока не дали результатов, однако операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшение погоды.По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.ВС России освободили населенный пункт Кирово в ДНРПодразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника.В целом суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов.Смерч в Крыму повредил 40 домовВ селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, сообщила РИА Новости Крым исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.Погибших и пострадавших нет. наиболее пострадали шесть домов, где более половины площади кровель снесло ветром.На данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник.Дело о взятке при выполнении контракта с МинобороныГлавное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в получении взяток при выполнении государственного оборонного заказа.По данным ведомства, фигурантами дела являются трое экс-сотрудников военно-строительной компании, подозреваемых в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а также гендиректор частной строительной организации, которому вменяется дача взятки.Компания заключила с Минобороны госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении государственного контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью.Гендиректор ООО передавал представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства и общее покровительство.Все фигуранты взяты под стражу.Аварийная посадка самолета Ан-2 в Северной ОсетииСамолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии.Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. во время полета восемь парашютистов десантировались. В результате жесткой посадки пострадали 7 человек, среди них 3 ребенкаПрибывшие на место сотрудники МЧС передали пострадавших людей врачам.
https://crimea.ria.ru/20240831/dvenadtsat-mnogoetazhek-povrezhdeny-iz-za-obstrelov-vsu-v-shebekino-1140027968.html
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главное за день, новости, новости крыма, общество, крым, украина
Главное за день: 31 августа

Главные события и заявления субботы, 31 августа

21:55 31.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодульные укрытия на улицах Белгорода
Модульные укрытия на улицах Белгорода - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Белгороду кассетными снарядами пострадали 46 мирных жителей. На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на борту – идет поисково-спасательная операция. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР. На село Холмовка в Бахчисарайском районе Крыма обрушился смерч – повреждены порядка 40 домов. Следком возбудил уголовное дело о получении взятки при выполнении гособоронзаказа. Самолет Ан-2 аварийно сел в Северной Осетии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА новости Крым

Число раненых при обстреле Белгорода возросло до 46

Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, семеро пострадавших - дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. В больницах находятся 37 человек, двух пострадавших транспортировали в Москву. Пятеро мирных жителей в результате удара из РСЗО Vampire погибли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
Многоквартирные дома после обстрела в Шебекино
17:54
Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино

На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на борту

В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.
Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что поиски пока не дали результатов, однако операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшение погоды.
По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
18:15
Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели

ВС России освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника.
В целом суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов.
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
18:37Фотоленты
Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день

Смерч в Крыму повредил 40 домов

В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, сообщила РИА Новости Крым исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.
Погибших и пострадавших нет. наиболее пострадали шесть домов, где более половины площади кровель снесло ветром.
На данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник.
© Скриншот с видео очевидца в ТГ-канале "Метеодневник"Смерч в Бахчисарайском районе Крыма
Смерч в Бахчисарайском районе Крыма
© Скриншот с видео очевидца в ТГ-канале "Метеодневник"
Смерч в Бахчисарайском районе Крыма

Дело о взятке при выполнении контракта с Минобороны

Главное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в получении взяток при выполнении государственного оборонного заказа.
По данным ведомства, фигурантами дела являются трое экс-сотрудников военно-строительной компании, подозреваемых в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а также гендиректор частной строительной организации, которому вменяется дача взятки.
Компания заключила с Минобороны госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении государственного контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью.
Гендиректор ООО передавал представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства и общее покровительство.
Все фигуранты взяты под стражу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
16:36
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем

Аварийная посадка самолета Ан-2 в Северной Осетии

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии.
Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. во время полета восемь парашютистов десантировались. В результате жесткой посадки пострадали 7 человек, среди них 3 ребенка
Прибывшие на место сотрудники МЧС передали пострадавших людей врачам.
 
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Заголовок открываемого материала
22:32Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС
21:55Главное за день: 31 августа
21:01Что посмотреть в Симферополе – инфографика
20:46Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение
20:10Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение
19:48В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток
19:19Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров
18:57По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело
18:37Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день
18:15Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели
17:54Двенадцать многоэтажек повреждены из-за обстрелов ВСУ в Шебекино
16:55При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали 7 человек
16:36Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем
16:11Крымский мост сейчас: очередь снова растет
15:45Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
14:59СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа
14:10Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
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14:00Шесть атак ВСУ на села Курской области отразили российские военные
13:32На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
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