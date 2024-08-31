https://crimea.ria.ru/20240831/glavnoe-za-den-31-avgusta-1140030279.html

Главное за день: 31 августа

Главное за день: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Главное за день: 31 августа

При ударе ВСУ по Белгороду кассетными снарядами пострадали 46 мирных жителей. На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на борту – идет... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T21:55

2024-08-31T21:55

2024-08-31T20:50

главное за день

новости

новости крыма

общество

крым

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140030110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c56fcb37130154684ddfa80d3d3c8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Белгороду кассетными снарядами пострадали 46 мирных жителей. На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на борту – идет поисково-спасательная операция. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР. На село Холмовка в Бахчисарайском районе Крыма обрушился смерч – повреждены порядка 40 домов. Следком возбудил уголовное дело о получении взятки при выполнении гособоронзаказа. Самолет Ан-2 аварийно сел в Северной Осетии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА новости КрымЧисло раненых при обстреле Белгорода возросло до 46Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, семеро пострадавших - дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. В больницах находятся 37 человек, двух пострадавших транспортировали в Москву. Пятеро мирных жителей в результате удара из РСЗО Vampire погибли.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 22 человеками на бортуВ Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что поиски пока не дали результатов, однако операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшение погоды.По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет.ВС России освободили населенный пункт Кирово в ДНРПодразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника.В целом суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов.Смерч в Крыму повредил 40 домовВ селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, сообщила РИА Новости Крым исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.Погибших и пострадавших нет. наиболее пострадали шесть домов, где более половины площади кровель снесло ветром.На данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник.Дело о взятке при выполнении контракта с МинобороныГлавное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в получении взяток при выполнении государственного оборонного заказа.По данным ведомства, фигурантами дела являются трое экс-сотрудников военно-строительной компании, подозреваемых в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а также гендиректор частной строительной организации, которому вменяется дача взятки.Компания заключила с Минобороны госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении государственного контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью.Гендиректор ООО передавал представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства и общее покровительство.Все фигуранты взяты под стражу.Аварийная посадка самолета Ан-2 в Северной ОсетииСамолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии.Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. во время полета восемь парашютистов десантировались. В результате жесткой посадки пострадали 7 человек, среди них 3 ребенкаПрибывшие на место сотрудники МЧС передали пострадавших людей врачам.

https://crimea.ria.ru/20240831/dvenadtsat-mnogoetazhek-povrezhdeny-iz-za-obstrelov-vsu-v-shebekino-1140027968.html

https://crimea.ria.ru/20240831/arest-pavla-durova-i-krupnyy-lesnoy-pozhar-v-krymu-top-novostey-nedeli-1140008740.html

https://crimea.ria.ru/20240831/kartinki-poslednego-mesyatsa-leta-v-krymu---fotopodborka-za-31-den-1139917294.html

https://crimea.ria.ru/20240831/lavrov-ob-atake-na-kurskuyu-oblast-obmeny-svoey-territorii-ne-obsuzhdaem-1140027440.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, общество, крым, украина