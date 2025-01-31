https://crimea.ria.ru/20250131/simferopol-i-prigorod-ostalis-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-vodovoda-1143826719.html

Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода

Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода

Часть Симферополя и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за повреждения на магистральном водоводе. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T13:31

2025-01-31T13:31

2025-01-31T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за повреждения на магистральном водоводе. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В связи с этим частично или полностью без воды остались жители Центрального района города, Москольца и Верхней Украинки. Также без водоснабжения поселки городского типа Молодежное (частичного), Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский, а также села Белоглинка (ЖК "Грэсовский"), Укромное, Битумное.На месте работают ремонтные бригады, задействовано четыре единицы специальной техники.Для горожан организован подвоз воды автоцистернами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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