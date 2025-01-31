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Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода
Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода
Часть Симферополя и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за повреждения на магистральном водоводе. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T13:31
2025-01-31T13:31
2025-01-31T13:34
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жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за повреждения на магистральном водоводе. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В связи с этим частично или полностью без воды остались жители Центрального района города, Москольца и Верхней Украинки. Также без водоснабжения поселки городского типа Молодежное (частичного), Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский, а также села Белоглинка (ЖК "Грэсовский"), Укромное, Битумное.На месте работают ремонтные бригады, задействовано четыре единицы специальной техники.Для горожан организован подвоз воды автоцистернами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода
Симферополь и 8 пригородных поселков остались без воды из-за повреждения водовода
13:31 31.01.2025 (обновлено: 13:34 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за повреждения на магистральном водоводе. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"На магистральном водоводе на пересечении улиц Никанорова и Киевская образовалось повреждение на стыке трубопроводов", - сказано в сообщении.
В связи с этим частично или полностью без воды остались жители Центрального района города, Москольца и Верхней Украинки. Также без водоснабжения поселки городского типа Молодежное (частичного), Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский, а также села Белоглинка (ЖК "Грэсовский"), Укромное, Битумное.
На месте работают ремонтные бригады, задействовано четыре единицы специальной техники.
"Аварию планируем устранить ориентировочно к 19:00. Полное восстановление водоснабжения ожидаем к 23:00", - уточнили в "Воде Крыма".
Для горожан организован подвоз воды автоцистернами.
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