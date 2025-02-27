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Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина
Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента РФ Владимира Путина... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T18:46
2025-02-27T18:46
турция
россия
валентина матвиенко
реджеп тайип эрдоган
политика
переговоры
новости
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента РФ Владимира Путина касательно вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда.Ранее Эрдоган принял Матвиенко в Стамбуле в дворце Долмабахче. Председатель СФ находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля."Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки. Она проинформировала президента Турции о состоявшихся ранее в Анкаре продуктивных контактах с турецкими парламентариями, достижении договоренности о совместной работе по продвижению реализации решений, принятых лидерами двух стран", - говорится в сообщении.Матвиенко поблагодарила главу турецкого государства за теплый прием, который был оказан российской делегации.Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств прошли в четверг в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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турция, россия, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, политика, переговоры, новости, совет федерации
Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина

Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина касательно международной повестки

18:46 27.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента РФ Владимира Путина касательно вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда.
Ранее Эрдоган принял Матвиенко в Стамбуле в дворце Долмабахче. Председатель СФ находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля.
"Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки. Она проинформировала президента Турции о состоявшихся ранее в Анкаре продуктивных контактах с турецкими парламентариями, достижении договоренности о совместной работе по продвижению реализации решений, принятых лидерами двух стран", - говорится в сообщении.
Матвиенко поблагодарила главу турецкого государства за теплый прием, который был оказан российской делегации.
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств прошли в четверг в Стамбуле.
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Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
16:47
Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились спустя 6,5 часов
 
ТурцияРоссияВалентина МатвиенкоРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаПереговорыНовостиСовет Федерации
 
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