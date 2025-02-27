https://crimea.ria.ru/20250227/matvienko-peredala-erdoganu-poslanie-ot-putina-1144536836.html

Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина

Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента РФ Владимира Путина... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T18:46

2025-02-27T18:46

2025-02-27T18:46

турция

россия

валентина матвиенко

реджеп тайип эрдоган

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совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента РФ Владимира Путина касательно вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда.Ранее Эрдоган принял Матвиенко в Стамбуле в дворце Долмабахче. Председатель СФ находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля."Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки. Она проинформировала президента Турции о состоявшихся ранее в Анкаре продуктивных контактах с турецкими парламентариями, достижении договоренности о совместной работе по продвижению реализации решений, принятых лидерами двух стран", - говорится в сообщении.Матвиенко поблагодарила главу турецкого государства за теплый прием, который был оказан российской делегации.Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств прошли в четверг в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250227/peregovory-rf-i-ssha-v-stambule-zavershilis-spustya-65-chasov-1144528774.html

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турция, россия, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, политика, переговоры, новости, совет федерации