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Переговоры в Стамбуле и "Артек" в космосе: главное за день - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Переговоры в Стамбуле и "Артек" в космосе: главное за день
Переговоры в Стамбуле и "Артек" в космосе: главное за день - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Переговоры в Стамбуле и "Артек" в космосе: главное за день
В Стамбуле прошел еще один раунд переговоров между Россией и США, который длился почти шесть с половиной часов. Контакты Российской Федерации с Соединенными... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T22:30
2025-02-27T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Стамбуле прошел еще один раунд переговоров между Россией и США, который длился почти шесть с половиной часов. Контакты Российской Федерации с Соединенными Штатами вселяют надежду, подчеркнул президентРФ Владимир Путин. В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики. В Севастополе на 8% подорожает хлеб. 8 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя с юбилейным логотипом "Артека".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и США в СтамбулеПереговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, сообщили РИА Новости.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.Путин о контактах с новой администрацией СШАПервые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В Крыму назначили министра топлива и энергетикиМинистром топлива и энергетики Крыма назначен Владимир Воронкин, который с октября прошлого года исполнял обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов."Назначить Воронкина Владимира Геннадьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.В Севастополе снова подорожает хлебВ Севастополе на 8% поднимутся цены на хлебобулочные изделия. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя.Как сообщила директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, о повышении цен производитель сообщил в конце прошлого года.Ракета с юбилейным логотипом "Артека"28 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с юбилейным логотипом "Артека". Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-30" на Международную космическую станцию. Об этом сообщила пресс-служба Международного детского центра.На стартовом комплексе специалисты Роскосмоса готовят ракету к пуску, а команда "Артека" пока погружается в историю космодрома Байконур. Участники поездки успели посетить стартовый комплекс с установленной ракетой-носителем, мемориальный комплекс и музей космодрома Байконур, осмотреть домики Сергея Королева и Юрия Гагарина и побывать в макете орбитального корабля "Буран", отметили в Международном детском центре.
https://crimea.ria.ru/20250227/novye-znaki-na-dorogakh-rossii--ekspert-otsenil-plyusy-i-minusy-1144529611.html
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Переговоры в Стамбуле и "Артек" в космосе: главное за день

Переговоры в Стамбуле и ракета с "Артеком" в космосе: главное за день

22:30 27.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Стамбуле прошел еще один раунд переговоров между Россией и США, который длился почти шесть с половиной часов. Контакты Российской Федерации с Соединенными Штатами вселяют надежду, подчеркнул президентРФ Владимир Путин. В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики. В Севастополе на 8% подорожает хлеб. 8 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя с юбилейным логотипом "Артека".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры России и США в Стамбуле

Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле после почти шести с половиной часов, сообщили РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
17:24Радио "Спутник в Крыму"
Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы

Путин о контактах с новой администрацией США

Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений", — сказал глава государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Трамп продлил действие указа об антироссийских санкциях

В Крыму назначили министра топлива и энергетики

Министром топлива и энергетики Крыма назначен Владимир Воронкин, который с октября прошлого года исполнял обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Воронкина Владимира Геннадьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
18:46
Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина

В Севастополе снова подорожает хлеб

В Севастополе на 8% поднимутся цены на хлебобулочные изделия. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя.
"Наш главный почти что монополист (на рынке хлебобулочных изделий – ред.) сообщил еще об очередном повышении цен на 8%. Но мы договорились, что в этом году это последняя индексация по стоимости. При этом на два сорта хлеба – формовой и Дарницкий, как всегда с 2021 года, мы за счет субсидии городской держим цену 20 рублей", – сказал глава региона.
Как сообщила директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, о повышении цен производитель сообщил в конце прошлого года.
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
20:48
В Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газ

Ракета с юбилейным логотипом "Артека"

28 февраля с космодрома Байконур состоится пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с юбилейным логотипом "Артека". Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-30" на Международную космическую станцию. Об этом сообщила пресс-служба Международного детского центра.
На стартовом комплексе специалисты Роскосмоса готовят ракету к пуску, а команда "Артека" пока погружается в историю космодрома Байконур. Участники поездки успели посетить стартовый комплекс с установленной ракетой-носителем, мемориальный комплекс и музей космодрома Байконур, осмотреть домики Сергея Королева и Юрия Гагарина и побывать в макете орбитального корабля "Буран", отметили в Международном детском центре.
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