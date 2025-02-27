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Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект
Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект
Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания Правительства Севастополя... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T19:10
2025-02-27T19:10
севастополь
общество
новости
семья
нацпроекты в севастополе
нацпроект "семья"
господдержка
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания Правительства Севастополя заявила директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.В ходе заседания были внесены поправки в программу "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе" – ее привели в соответствие с требованиями новых национальных проектов.Кроме того, программу дополнили мероприятиями по проекту "Образование рынка труда" в рамках реализации национального проекта "Кадры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъездыПенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 годуВ Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"
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севастополь, общество, новости, семья, нацпроекты в севастополе, нацпроект "семья", господдержка, правительство севастополя
Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект

Севастополю выделили полтора миллиарда на мероприятия нацпроекта "Семья"

19:10 27.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания Правительства Севастополя заявила директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.

"Общий объем финансирования на эти мероприятия в течение трех лет – это почти полтора миллиарда рублей. Это на условиях софинансирования, 1% выделяем мы, 99 – федерация", – проинформировала она.

В ходе заседания были внесены поправки в программу "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе" – ее привели в соответствие с требованиями новых национальных проектов.

"Приводим программу в соответствие с принятыми национальными проектами и вводим новые структурные элементы. Мы вводим мероприятия регионального проекта "Поддержка семьи", "Многодетная семья", "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Семья", – сказала Елена Сулягина.

Кроме того, программу дополнили мероприятиями по проекту "Образование рынка труда" в рамках реализации национального проекта "Кадры".
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СевастопольОбществоНовостисемьяНацпроекты в СевастополеНацпроект "Семья"ГосподдержкаПравительство Севастополя
 
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