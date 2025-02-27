https://crimea.ria.ru/20250227/poltora-milliarda-na-semyu-sevastopolyu-vydelili-dengi-na-natsproekt-1144537130.html

Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект

Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Полтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект

Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания Правительства Севастополя... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T19:10

2025-02-27T19:10

2025-02-27T19:10

севастополь

общество

новости

семья

нацпроекты в севастополе

нацпроект "семья"

господдержка

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания Правительства Севастополя заявила директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.В ходе заседания были внесены поправки в программу "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе" – ее привели в соответствие с требованиями новых национальных проектов.Кроме того, программу дополнили мероприятиями по проекту "Образование рынка труда" в рамках реализации национального проекта "Кадры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъездыПенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 годуВ Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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