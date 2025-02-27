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Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещение - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещение
Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещение - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещение
"Новый Херсонес" получил просветительскую премию "Знание" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История". Об этом сообщили организаторы. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T20:31
2025-02-27T20:52
новый херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" получил просветительскую премию "Знание" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История". Об этом сообщили организаторы."Высокая награда созвучна мнению более 1,5 миллионов посетителей, которые прошли первые за 7 месяцев работы через единственный в своем роде музейно-храмовый комплекс такого масштаба и уровня. Проект создан по поручению президента РФ Владимира Путина Патриаршим советом по культуре", - говорится в сообщении. Ранее президент назвал Новый Херсонес "свершенно уникальным проектом, который можно было реализовать только общими усилиями, совместным трудом", напомнили организаторы, и добавили, что эта премия награждает усилия тысячи профессионалов: археологов, строителей и проектировщиков, художников, режиссеров, писателей, авторов мультимедиа, менеджеров, которые старались для создания Нового Херсонеса и сохранения тысячелетней истории.Главная в России награда в сфере просвещения вручается за достижения деятелей науки и искусства, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения. Ее цель – поощрять популяризаторов науки. Кроме того, премией "Знание" награждают просветительские проекты из разных областей и компании. В 2025 году церемония проходит в пятый раз, сообщается на официальном сайте.Чтобы получить просветительскую награду "Знание.Премия", необходимо пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в онлайн-голосовании."Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы ЭрмитажаКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияХранители Херсонеса: секреты преданности археологов-реставраторов Рыжовых
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РИА Новости Крым
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новый херсонес, российское общество "знание", история, общество, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя
Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещение

"Новый Херсонес" получил просветительскую премию "Знание" за вклад в просвещение

20:31 27.02.2025 (обновлено: 20:52 27.02.2025)
 
Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещение
Новый Херсонес получил премию Знание за вклад в просвещение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" получил просветительскую премию "Знание" в номинации "За вклад в просвещение в сфере "История". Об этом сообщили организаторы.
"Высокая награда созвучна мнению более 1,5 миллионов посетителей, которые прошли первые за 7 месяцев работы через единственный в своем роде музейно-храмовый комплекс такого масштаба и уровня. Проект создан по поручению президента РФ Владимира Путина Патриаршим советом по культуре", - говорится в сообщении.

Ранее президент назвал Новый Херсонес "свершенно уникальным проектом, который можно было реализовать только общими усилиями, совместным трудом", напомнили организаторы, и добавили, что эта премия награждает усилия тысячи профессионалов: археологов, строителей и проектировщиков, художников, режиссеров, писателей, авторов мультимедиа, менеджеров, которые старались для создания Нового Херсонеса и сохранения тысячелетней истории.
Главная в России награда в сфере просвещения вручается за достижения деятелей науки и искусства, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения. Ее цель – поощрять популяризаторов науки. Кроме того, премией "Знание" награждают просветительские проекты из разных областей и компании. В 2025 году церемония проходит в пятый раз, сообщается на официальном сайте.

Чтобы получить просветительскую награду "Знание.Премия", необходимо пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в онлайн-голосовании.
"Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.
30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.
Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.
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