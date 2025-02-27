https://crimea.ria.ru/20250227/k-zemelnym-uchastkam-uchastnikov-svo-v-sevastopole-organizuyut-podezdy-1144536070.html

К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды

К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды - РИА Новости Крым, 27.02.2025

К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды

В Севастополе организуют подъездные пути к земельным участкам участников спецоперации. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, работы... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T18:26

2025-02-27T18:26

2025-02-27T18:26

севастополь

михаил развожаев

земля в крыму для участников сво

новости

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе организуют подъездные пути к земельным участкам участников спецоперации. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, работы произведут в этом году.По его словам, часть семей уже получили свои участки в районе сел Полюшко и Осипенко, а также в районе улицы Генерала Мельника. Сейчас ведется работу над планировкой территорий в районе Осипенко и Фронтового, формируются территории в районе Полюшка, Орловки и Верхнесадового общей площадью более 120 га.Власти Севастополя ранее информировали о работе по подведению коммуникаций к территориям, которые выделены для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к каждому наделу осуществят, когда завершится процесс "большой нарезки" – там также появятся улицы и кварталы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – законВ Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, земля в крыму для участников сво, новости, ремонт и строительство дорог в крыму