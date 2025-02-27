К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды
В Севастополе организуют подъезды к земельным участкам участников СВО – Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе организуют подъездные пути к земельным участкам участников спецоперации. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, работы произведут в этом году.
"В этом году сделаем подъездные пути к земельным участкам, которые мы выдали нашим бойцам СВО. Соответствующее поручение сегодня на заседании правительства Севастополя дал исполняющему обязанности замгубернатора Павлу Иено", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, часть семей уже получили свои участки в районе сел Полюшко и Осипенко, а также в районе улицы Генерала Мельника. Сейчас ведется работу над планировкой территорий в районе Осипенко и Фронтового, формируются территории в районе Полюшка, Орловки и Верхнесадового общей площадью более 120 га.
"Пока идет строительство домов, капитальное строительство внутриквартальных дорог нецелесообразно. Однако люди уже ходят и ездят по этим землям, и мы должны обеспечить им комфорт. Поэтому в этом году сделаем грейдирование – утрамбуем грунт катком, в дальнейшем уже будем строить капитально", – уточнил градоначальник.
Власти Севастополя ранее информировали о работе по подведению коммуникаций к территориям, которые выделены для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к каждому наделу осуществят, когда завершится процесс "большой нарезки" – там также появятся улицы и кварталы.
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