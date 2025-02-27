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К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды
К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды - РИА Новости Крым, 27.02.2025
К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды
В Севастополе организуют подъездные пути к земельным участкам участников спецоперации. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, работы... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T18:26
2025-02-27T18:26
севастополь
михаил развожаев
земля в крыму для участников сво
новости
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе организуют подъездные пути к земельным участкам участников спецоперации. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, работы произведут в этом году.По его словам, часть семей уже получили свои участки в районе сел Полюшко и Осипенко, а также в районе улицы Генерала Мельника. Сейчас ведется работу над планировкой территорий в районе Осипенко и Фронтового, формируются территории в районе Полюшка, Орловки и Верхнесадового общей площадью более 120 га.Власти Севастополя ранее информировали о работе по подведению коммуникаций к территориям, которые выделены для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к каждому наделу осуществят, когда завершится процесс "большой нарезки" – там также появятся улицы и кварталы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – законВ Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиБоец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
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севастополь, михаил развожаев, земля в крыму для участников сво, новости, ремонт и строительство дорог в крыму
К земельным участкам участников СВО в Севастополе организуют подъезды

В Севастополе организуют подъезды к земельным участкам участников СВО – Развожаев

18:26 27.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе организуют подъездные пути к земельным участкам участников спецоперации. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, работы произведут в этом году.

"В этом году сделаем подъездные пути к земельным участкам, которые мы выдали нашим бойцам СВО. Соответствующее поручение сегодня на заседании правительства Севастополя дал исполняющему обязанности замгубернатора Павлу Иено", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, часть семей уже получили свои участки в районе сел Полюшко и Осипенко, а также в районе улицы Генерала Мельника. Сейчас ведется работу над планировкой территорий в районе Осипенко и Фронтового, формируются территории в районе Полюшка, Орловки и Верхнесадового общей площадью более 120 га.

"Пока идет строительство домов, капитальное строительство внутриквартальных дорог нецелесообразно. Однако люди уже ходят и ездят по этим землям, и мы должны обеспечить им комфорт. Поэтому в этом году сделаем грейдирование – утрамбуем грунт катком, в дальнейшем уже будем строить капитально", – уточнил градоначальник.

Власти Севастополя ранее информировали о работе по подведению коммуникаций к территориям, которые выделены для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к каждому наделу осуществят, когда завершится процесс "большой нарезки" – там также появятся улицы и кварталы.
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СевастопольМихаил РазвожаевЗемля в Крыму для участников СВОНовостиРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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