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В Севастополе снова подорожает хлеб

В Севастополе снова подорожает хлеб - РИА Новости Крым, 27.02.2025

В Севастополе снова подорожает хлеб

В Севастополе на 8% поднимутся цены на хлебобулочные изделия. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя во... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T20:05

2025-02-27T20:05

2025-02-27T20:05

севастополь

цены и тарифы

хлеб

новости

правительство севастополя

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на 8% поднимутся цены на хлебобулочные изделия. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя во время обсуждения вопроса о перераспределении субсидий сельхозпроизводителям.Как сообщила директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, о повышении цен производитель сообщил в конце прошлого года. Оно должно было пройти в два этапа, первый прошел в декабре, второй происходит сейчас.В ходе заседания стратегически важному предприятию – производителю хлеба – была выделена субсидия на производство социальных сортов продукции. Это произошло за счет перераспределения средств, отметила директор департамента."Дополнительных бюджетных финансирований не требуется, мы делаем корректировки с одного мероприятия на другое", – уточнила она.О повышении цен на хлебобулочные изделия ранее предупредили многие торговые сети в разных регионах России – это связано с ростом стоимости пшеницы и муки. При этом в Крыму в ближайшие месяцы значительного подорожания не ожидается, заявил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства Денис Кратюк. При этом директор самого крупного крымского предприятия по выпечке хлеба не планирует повышать цены в ближайшее время, но не исключил такой возможности в будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"В Крыму взошли почти 100% озимых зерновых

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, цены и тарифы, хлеб, новости, правительство севастополя, михаил развожаев, общество