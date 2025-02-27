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В Севастополе снова подорожает хлеб - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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В Севастополе снова подорожает хлеб
В Севастополе снова подорожает хлеб - РИА Новости Крым, 27.02.2025
В Севастополе снова подорожает хлеб
В Севастополе на 8% поднимутся цены на хлебобулочные изделия. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя во... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T20:05
2025-02-27T20:05
севастополь
цены и тарифы
хлеб
новости
правительство севастополя
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на 8% поднимутся цены на хлебобулочные изделия. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя во время обсуждения вопроса о перераспределении субсидий сельхозпроизводителям.Как сообщила директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, о повышении цен производитель сообщил в конце прошлого года. Оно должно было пройти в два этапа, первый прошел в декабре, второй происходит сейчас.В ходе заседания стратегически важному предприятию – производителю хлеба – была выделена субсидия на производство социальных сортов продукции. Это произошло за счет перераспределения средств, отметила директор департамента."Дополнительных бюджетных финансирований не требуется, мы делаем корректировки с одного мероприятия на другое", – уточнила она.О повышении цен на хлебобулочные изделия ранее предупредили многие торговые сети в разных регионах России – это связано с ростом стоимости пшеницы и муки. При этом в Крыму в ближайшие месяцы значительного подорожания не ожидается, заявил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства Денис Кратюк. При этом директор самого крупного крымского предприятия по выпечке хлеба не планирует повышать цены в ближайшее время, но не исключил такой возможности в будущем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"В Крыму взошли почти 100% озимых зерновых
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РИА Новости Крым
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севастополь, цены и тарифы, хлеб, новости, правительство севастополя, михаил развожаев, общество
В Севастополе снова подорожает хлеб

В Севастополе на 8% подорожают хлебобулочные изделия

20:05 27.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на 8% поднимутся цены на хлебобулочные изделия. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев на заседании Правительства Севастополя во время обсуждения вопроса о перераспределении субсидий сельхозпроизводителям.
"Наш главный почти что монополист (на рынке хлебобулочных изделий – ред.) сообщил еще об очередном повышении цен на 8%. Но мы договорились, что в этом году это последняя индексация по стоимости. При этом на два сорта хлеба – формовой и Дарницкий, как всегда с 2021 года, мы за счет субсидии городской держим цену 20 рублей", – сказал глава региона.
Как сообщила директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, о повышении цен производитель сообщил в конце прошлого года. Оно должно было пройти в два этапа, первый прошел в декабре, второй происходит сейчас.
В ходе заседания стратегически важному предприятию – производителю хлеба – была выделена субсидия на производство социальных сортов продукции. Это произошло за счет перераспределения средств, отметила директор департамента.
"Дополнительных бюджетных финансирований не требуется, мы делаем корректировки с одного мероприятия на другое", – уточнила она.
О повышении цен на хлебобулочные изделия ранее предупредили многие торговые сети в разных регионах России – это связано с ростом стоимости пшеницы и муки. При этом в Крыму в ближайшие месяцы значительного подорожания не ожидается, заявил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства Денис Кратюк. При этом директор самого крупного крымского предприятия по выпечке хлеба не планирует повышать цены в ближайшее время, но не исключил такой возможности в будущем.
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СевастопольЦены и тарифыХлебНовостиПравительство СевастополяМихаил РазвожаевОбщество
 
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