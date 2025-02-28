https://crimea.ria.ru/20250228/bez-osadkov-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-zimy-1144458635.html

Без осадков и туман: погода в Крыму в последний день зимы

Без осадков и туман: погода в Крыму в последний день зимы - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Без осадков и туман: погода в Крыму в последний день зимы

В пятницу в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T00:01

2025-02-28T00:01

2025-02-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +5...+7° градусовВ Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут +4...+6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1144370913.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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