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Без осадков и туман: погода в Крыму в последний день зимы
Без осадков и туман: погода в Крыму в последний день зимы - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Без осадков и туман: погода в Крыму в последний день зимы
В пятницу в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T00:01
2025-02-28T00:01
2025-02-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +5...+7° градусовВ Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут +4...+6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и туман: погода в Крыму в последний день зимы
В Крыму в пятницу до +6 градусов и утром местами туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, на южном побережье 0…-2, днем +1…+6 градусов, в горах 0…-4", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +4...+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +5...+7° градусов
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -6 до нуля, днем столбики термометров покажут +4...+6.
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