https://crimea.ria.ru/20240831/sk-rassleduet-delo-o-vzyatkakh-pri-vypolnenii-gosboronzakaza-1140026898.html
СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа
СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа - РИА Новости Крым, 31.08.2024
СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа
Главное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T14:59
2024-08-31T14:59
2024-08-31T15:14
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
новости
россия
взятка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a9f58acf9741a53028b3bb43a30268a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Главное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в получении взяток при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, фигурантами дела являются трое экс-сотрудников военно-строительной компании, подозреваемых в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а также гендиректор частной строительной организации, которому вменяется дача взятки.С августа 2021 года по февраль 2023 года гендиректор ООО передавал представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства и общее покровительство.Это повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.На этой неделе был арестован бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныАрестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовАрестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_505e6b07bb3cc6dc11dfe7458e9684b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, новости, россия, взятка, происшествия
СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа
Четыре человека стали фигурантами дела о взятках при выполнении контракта с Минобороны
14:59 31.08.2024 (обновлено: 15:14 31.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Главное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в получении взяток при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, фигурантами дела являются трое экс-сотрудников военно-строительной компании, подозреваемых в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а также гендиректор частной строительной организации, которому вменяется дача взятки.
"17 мая 2021 года между МО РФ и военно-строительной компанией заключен госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении государственного контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.
С августа 2021 года по февраль 2023 года гендиректор ООО передавал представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства и общее покровительство.
Это повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.
Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
На этой неделе был арестован
бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны
директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.
Читайте также на РИА Новости Крым: