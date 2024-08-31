https://crimea.ria.ru/20240831/sk-rassleduet-delo-o-vzyatkakh-pri-vypolnenii-gosboronzakaza-1140026898.html

СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа

СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа - РИА Новости Крым, 31.08.2024

СК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказа

Главное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T14:59

2024-08-31T14:59

2024-08-31T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Главное военное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, подозреваемых в получении взяток при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, фигурантами дела являются трое экс-сотрудников военно-строительной компании, подозреваемых в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а также гендиректор частной строительной организации, которому вменяется дача взятки.С августа 2021 года по февраль 2023 года гендиректор ООО передавал представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства и общее покровительство.Это повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.На этой неделе был арестован бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныАрестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовАрестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, новости, россия, взятка, происшествия