https://crimea.ria.ru/20241215/v-donetske-zaderzhali-podozrevaemogo-v-podryve-avtomobilya-1142624297.html

В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 15.12.2024

В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T08:52

2024-12-15T08:52

2024-12-15T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения, сообщили в в пресс-службе УФСБ России по ДНР.На опубликованных УФСБ России по ДНР кадрах видно, как мужчина в темное время суток подходит к автомобилю и производит некие действия под ним.Причастный к подрыву авто заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие с целью убийства."Установил контакт со спецслужбами Украины. После этого подорвал бомбу под автомобилем 9 декабря. Знаю, что человек погиб и пострадала его жена. О содеянном сожалею. Понимаю, что я отработанный материал. Все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и понесут заслуженное наказание", - рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.Как рассказал РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ДНР Илья Маряшин, в результате взрыва один потерпевший от полученных телесных повреждений скончался, второму потерпевшему оказана медицинская помощь.В настоящее время сотрудники УФСБ и МВД по ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к убийству. Оперативные материалы переданы в следственное управление СК России по ДНР для принятия процессуального решения.Ранее в Следственном комитете России сообщали, что возбуждено уголовное дело после инцидента в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей.

донецкая народная республика (днр)

донецк

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия