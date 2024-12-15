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В Крыму растет число аллергических заболеваний
В Крыму растет число аллергических заболеваний - РИА Новости Крым, 15.12.2024
В Крыму растет число аллергических заболеваний
Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T07:36
2024-12-15T07:36
2024-12-15T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.Смесь гремучаяПо словам медика, количество заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, увеличилось на фоне роста популярности, особенно у молодежи, таких устройств как вейпы и аромаингаляторы. К числу небезопасных для использования врач относит также синтетические ароматические свечи.Регулярное вдыхание смесей в их составе приводит к развитию аллергических реакций, а в последствии – легочных заболеваний, подчеркнула Языджиева.Все взаимосвязаноПри этом от вдыхания аромасмесей, все компоненты которых далеко не всегда известны, страдает иммунитет, что напрямую связано с общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни, подчеркнула эксперт.Причина в том, что аллергии вызывают затрудненное носовое дыхание, что отражается на других органах, отметила Языджиева."Уши и носовые пазухи напрямую взаимосвязаны, так как в полость носа открывается слуховая труба. А носоглотка – это прямой доступ в горло, гортань, бронхи и, наконец, легкие – все взаимосвязано", – добавила Языджиева.К тому же, от здоровья системы ЛОР-органов зависит состояние и других систем организма, напомнила она.Ранее сообщалось, что во всем мире сегодня наблюдается рост числа аллергических заболеваний. В некоторых регионах России они занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямКурение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
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РИА Новости Крым
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здоровье, общество, красота и здоровье, совет эксперта, вейпы, мнения, аллергия, здравоохранение в крыму и севастополе, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.
Смесь гремучая
По словам медика, количество заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, увеличилось на фоне роста популярности, особенно у молодежи, таких устройств как вейпы и аромаингаляторы. К числу небезопасных для использования врач относит также синтетические ароматические свечи.
Регулярное вдыхание смесей в их составе приводит к развитию аллергических реакций, а в последствии – легочных заболеваний, подчеркнула Языджиева.
"Люди вдыхают эту смесь гремучую, и потом развитие и бронхиальной астмы, и аллергического ринита, который, в свою очередь, может привести к хроническому полипозному риносинуситу, а это только оперативное лечение", – сказала врач.
Все взаимосвязано
При этом от вдыхания аромасмесей, все компоненты которых далеко не всегда известны, страдает иммунитет, что напрямую связано с общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни, подчеркнула эксперт.
"От хронической патологии развиваются иммунодефицитные состояния и происходит выраженная декомпенсация организма. То есть частые рецидивы аллергических заболеваний влекут за собой быстрое старение и, к сожалению, более раннюю смерть", – предупредила ЛОР-врач.
Причина в том, что аллергии вызывают затрудненное носовое дыхание, что отражается на других органах, отметила Языджиева.
"Уши и носовые пазухи напрямую взаимосвязаны, так как в полость носа открывается слуховая труба. А носоглотка – это прямой доступ в горло, гортань, бронхи и, наконец, легкие – все взаимосвязано", – добавила Языджиева.
К тому же, от здоровья системы ЛОР-органов зависит состояние и других систем организма, напомнила она.
Ранее сообщалось, что во всем мире сегодня наблюдается рост числа аллергических заболеваний. В некоторых регионах России они занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических.
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