https://crimea.ria.ru/20241215/v-krymu-rastet-chislo-allergicheskikh-zabolevaniy-1142555316.html

В Крыму растет число аллергических заболеваний

В Крыму растет число аллергических заболеваний - РИА Новости Крым, 15.12.2024

В Крыму растет число аллергических заболеваний

Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T07:36

2024-12-15T07:36

2024-12-15T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.Смесь гремучаяПо словам медика, количество заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, увеличилось на фоне роста популярности, особенно у молодежи, таких устройств как вейпы и аромаингаляторы. К числу небезопасных для использования врач относит также синтетические ароматические свечи.Регулярное вдыхание смесей в их составе приводит к развитию аллергических реакций, а в последствии – легочных заболеваний, подчеркнула Языджиева.Все взаимосвязаноПри этом от вдыхания аромасмесей, все компоненты которых далеко не всегда известны, страдает иммунитет, что напрямую связано с общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни, подчеркнула эксперт.Причина в том, что аллергии вызывают затрудненное носовое дыхание, что отражается на других органах, отметила Языджиева."Уши и носовые пазухи напрямую взаимосвязаны, так как в полость носа открывается слуховая труба. А носоглотка – это прямой доступ в горло, гортань, бронхи и, наконец, легкие – все взаимосвязано", – добавила Языджиева.К тому же, от здоровья системы ЛОР-органов зависит состояние и других систем организма, напомнила она.Ранее сообщалось, что во всем мире сегодня наблюдается рост числа аллергических заболеваний. В некоторых регионах России они занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямКурение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, красота и здоровье, совет эксперта, вейпы, мнения, аллергия, здравоохранение в крыму и севастополе, новости