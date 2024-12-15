Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет число аллергических заболеваний - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241215/v-krymu-rastet-chislo-allergicheskikh-zabolevaniy-1142555316.html
В Крыму растет число аллергических заболеваний
В Крыму растет число аллергических заболеваний - РИА Новости Крым, 15.12.2024
В Крыму растет число аллергических заболеваний
Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T07:36
2024-12-15T07:36
радио "спутник в крыму"
здоровье
общество
красота и здоровье
совет эксперта
вейпы
мнения
аллергия
здравоохранение в крыму и севастополе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_bdb2391e4ad440042892a6debcc9d091.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.Смесь гремучаяПо словам медика, количество заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, увеличилось на фоне роста популярности, особенно у молодежи, таких устройств как вейпы и аромаингаляторы. К числу небезопасных для использования врач относит также синтетические ароматические свечи.Регулярное вдыхание смесей в их составе приводит к развитию аллергических реакций, а в последствии – легочных заболеваний, подчеркнула Языджиева.Все взаимосвязаноПри этом от вдыхания аромасмесей, все компоненты которых далеко не всегда известны, страдает иммунитет, что напрямую связано с общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни, подчеркнула эксперт.Причина в том, что аллергии вызывают затрудненное носовое дыхание, что отражается на других органах, отметила Языджиева."Уши и носовые пазухи напрямую взаимосвязаны, так как в полость носа открывается слуховая труба. А носоглотка – это прямой доступ в горло, гортань, бронхи и, наконец, легкие – все взаимосвязано", – добавила Языджиева.К тому же, от здоровья системы ЛОР-органов зависит состояние и других систем организма, напомнила она.Ранее сообщалось, что во всем мире сегодня наблюдается рост числа аллергических заболеваний. В некоторых регионах России они занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторамиВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямКурение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_753ae271a6382e80c12953d5cefb6477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество, красота и здоровье, совет эксперта, вейпы, мнения, аллергия, здравоохранение в крыму и севастополе, новости
В Крыму растет число аллергических заболеваний

Число аллергических заболеваний в Крыму выросло с популярностью вейпов и аромаингаляторов

07:36 15.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСезон простуд
Сезон простуд - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.

Смесь гремучая

По словам медика, количество заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, увеличилось на фоне роста популярности, особенно у молодежи, таких устройств как вейпы и аромаингаляторы. К числу небезопасных для использования врач относит также синтетические ароматические свечи.
Регулярное вдыхание смесей в их составе приводит к развитию аллергических реакций, а в последствии – легочных заболеваний, подчеркнула Языджиева.

"Люди вдыхают эту смесь гремучую, и потом развитие и бронхиальной астмы, и аллергического ринита, который, в свою очередь, может привести к хроническому полипозному риносинуситу, а это только оперативное лечение", – сказала врач.

Все взаимосвязано

При этом от вдыхания аромасмесей, все компоненты которых далеко не всегда известны, страдает иммунитет, что напрямую связано с общим состоянием здоровья и продолжительностью жизни, подчеркнула эксперт.
"От хронической патологии развиваются иммунодефицитные состояния и происходит выраженная декомпенсация организма. То есть частые рецидивы аллергических заболеваний влекут за собой быстрое старение и, к сожалению, более раннюю смерть", – предупредила ЛОР-врач.
Причина в том, что аллергии вызывают затрудненное носовое дыхание, что отражается на других органах, отметила Языджиева.
"Уши и носовые пазухи напрямую взаимосвязаны, так как в полость носа открывается слуховая труба. А носоглотка – это прямой доступ в горло, гортань, бронхи и, наконец, легкие – все взаимосвязано", – добавила Языджиева.
К тому же, от здоровья системы ЛОР-органов зависит состояние и других систем организма, напомнила она.
Ранее сообщалось, что во всем мире сегодня наблюдается рост числа аллергических заболеваний. В некоторых регионах России они занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это не лечится: врач оценила риски увлечения школьников аромаингаляторами
В РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям
Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеОбществоКрасота и здоровьеСовет экспертаВейпыМненияАллергияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:2615 миллионов пассажиров: железнодорожному вокзалу в Симферополе 73 года
10:13ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют
09:53Крымский мост сегодня - новости последнего часа
09:24Джанкой и пригород Симферополя останутся без воды до вечера
08:52В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
08:32Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник
07:5815 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями России
07:36В Крыму растет число аллергических заболеваний
07:04Как выбрать безопасную рыбу на Новый год
00:01В воскресенье на Крым обрушатся ветер и мокрый снег
00:00Какой сегодня праздник: 15 декабря
23:40В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ
22:48Беспилотник сбит над Черным морем
22:2512-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Севастополе
21:59Новые поручения Путина и выборы президента Грузии: главное за день
21:47Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства
21:30В Горловке ВСУ расстреляли мирных жителей кассетными боеприпасами
21:18Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаванию
20:59Самый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта
20:23В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ
Лента новостейМолния