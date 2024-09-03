https://crimea.ria.ru/20240903/kurenie-veypov-i-elektronnykh-sigaret-mozhet-privesti-k-smerti-1140072321.html

Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти

Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти

Респираторные заболевания в сочетании с пневмонией, получаемой от парений вейпов, могут привести к летальному исходу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T08:36

2024-09-03T08:36

2024-09-03T08:36

новости

радио "спутник в крыму"

игорь яцков

крым

совет эксперта

вейпы

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Респираторные заболевания в сочетании с пневмонией, получаемой от парений вейпов, могут привести к летальному исходу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник, доцент кафедры внутренней медицины №2 Медицинского института КФУ им. Вернадского Игорь Яцков."Не будет это хорошим дополнением к хроническому заболеванию. Так, если это легочное заболевание, то, естественно, это будет дополнительным фактором повреждения. Если человек курит обычные сигареты и еще и вейпит, то мы получим хроническую обструктивную болезнь легких, на нее наслаиваться будет пневмония или острый респираторный синдром - это до летальных случаев может дойти", - отметил эксперт.Недавно Минздрав предупредил, что вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь легких — EVALI (ассоциированное с потреблением вейпов или электронных сигарет повреждение легких)."Мы относительно недавно встретились с людьми, которые поражены заболеванием EVALI. И самое страшное то, что мы сначала не понимаем, что это конкретно вейпиндуцированное поражение, главное - поговорить с пациентом, собрать правильный анамнез, узнать, что пациент использует вейп", - рассказал Яцков.По его словам, сейчас в международной классификации такого заболевания нет, пока это называется "болезнь вейперов", что тоже не официально. Написать такие заболевания в истории болезни специалисты не могут, скорее диагнозом станет пневмония, подчеркнул он.Симптоматика пневмонии достаточно известна и привычна, говорит эксперт. А вот симптомы так называемой "болезни вейперов" куда более специфичны.По его словам, все начинается с легких, и в случае как с обычными сигаретами, приобретает системный характер. Но основное отличие вреда вейпа в том, что его вещества проникают в кровь, отметил эксперт."Самое главное, что происходит и что плохо - это влияние на тот барьер, который совмещает воздухоносные пути и кровь. Когда он нарушается, происходит изменение и в самих легких, и системные изменения, потому что агенты, которые вдыхаются с самим вейпом, могут попадать в кровь и влиять на все в организме человека", - пояснил эксперт.По словам Якова, одной из главных проблем является бесконтрольное использование вейпов и парилок. Характер поражения у взрослых и несовершеннолетних достаточно схож, отметил эксперт. Но риски заражения у молодого поколения гораздо выше:"Известные первые случаи. На Западе были зарегистрированы в 2019 году, у нас - в 2021. И что самое печальное - это был случай в детской больнице в Москве".По словам Яцкова, чем больше пагубный фактор влияет на молодой организм, тем больше вероятность возникновения генетических мутаций, что в последующем может привести к онкологическим заболеваниям.Основные вещества, которые являются зачинщиками заболевания - это ацетация витамина Е и тетрагидроканнабинол, которые служат загустителем, объяснил эксперт.Также в основе жидкостей для курения лежит никотин, который дает физическую и психическую зависимость, отмечает врач-нарколог Василий Шуров.По словам Шурова, если курильщик выкуривает, условно, одну пачку сигарет в день, то при этом вейпер по содержанию вредных веществ выкуривает 2-3 пачки в день.Читайте также на РИА Новости Крым:Курение вейпов привело к возникновению нового заболевания легкихВ России запретили продажу вейпов несовершеннолетнимВ Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, игорь яцков, крым, совет эксперта, вейпы, здоровье