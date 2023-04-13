https://crimea.ria.ru/20230413/v-krymu-poyasnili-pochemu-zapretit-prodazhu-veypov-nesovershennoletnim-malo-1128141613.html
В Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало
В Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало - РИА Новости Крым, 13.04.2023
В Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало
Запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T08:34
2023-04-13T08:34
2023-04-13T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из продажи. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала главный внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко.Запретить и сертифицироватьРанее Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно документу, запрещается торговля "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путем развозной и разносной торговли".Также Шоренко напомнила, что "сам по себе вейп – это устройство для доставки химической жидкости путем парения в легкие"."Условно говоря, любой человек, достигший возраста общения с деньгами и понимающий, что с ними надо делать, может это устройство приобрести, и всунуть туда что угодно. В силу возраста дети часто ставят эксперименты, которые, в том числе, могут вредить здоровью, но не понимать этого", - считает врач.Вреда больше, чем от табакаНа организм вейпы оказывают более пагубное влияние, чем табак, подчеркивает Шоренко.Врач также напомнила, что легкие в определенной степени отвечают за снабжение кислородом всех органов и тканей."При любых заболеваниях легких возникает гипоксия, то есть недостаток кислорода в крови. Соответственно, человек уже по-другому все делает, на полную мощность его организм работать уже может не всегда", - уточняет Марина Шоренко.Ранее крымские ученые из КФУ им. В.И. Вернадского установили, что, пары электронных сигарет разрушают легочную ткань. В свою очередь, американские исследователи нашли зависимость между курением вейпа и неустойчивой эрекцией. По данным исследователей из Нью-Йоркского и Бостонского университетов, вейперы чаще сталкиваются с проблемами половой сферы, чем некурящие.Продавать вейпы в России стали в 2020 году. Предложение о запрете их продажи несовершеннолетним детям впервые было озвучено в Госдуме в декабре прошлого года.В январе 2023-го по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Табу на дым: вступил в силу запрет на курение кальянов и вейпов в кафеПочему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйУченые доказали опасность использования вейпов
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https://crimea.ria.ru/20210712/Chem-opasny-pary-veypa-issledovaniya-krymskikh-uchenykh-1119791218.html
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Ирина Мезенцева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Мезенцева
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крым, общество, здоровье, совет эксперта, закон о запрете вейпов, мнения, марина шоренко, авторы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из продажи. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказала главный внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко.
Запретить и сертифицировать
Ранее Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
Согласно документу, запрещается торговля "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путем развозной и разносной торговли".
"Только несовершеннолетним? Так их и так нельзя им продавать. Это курительные принадлежности. Вейпы необходимо либо сертифицировать и привести это к определенному знаменателю, либо не продавать никому вообще. Нельзя продавать непонятно что", - считает нарколог.
Также Шоренко напомнила, что "сам по себе вейп – это устройство для доставки химической жидкости путем парения в легкие".
"Условно говоря, любой человек, достигший возраста общения с деньгами и понимающий, что с ними надо делать, может это устройство приобрести, и всунуть туда что угодно. В силу возраста дети часто ставят эксперименты, которые, в том числе, могут вредить здоровью, но не понимать этого", - считает врач.
Вреда больше, чем от табака
На организм вейпы оказывают более пагубное влияние, чем табак, подчеркивает Шоренко.
"Табак вызывает больше альвеолярные поражения (альвеола — пузырьковидное образование в легких, оплетенное сетью капилляров – ред.) и после того как человек бросает употребление табака, его легкие восстанавливаются, по крайней мере, большинство функций. А в случае с вейпами идет поражение не столько альвеол, сколько соединительной ткани, которая образует основу легких. В результате эта ткань теряет эластичность, становится жесткой, на ней появляются рубцы, с которыми уже ничего нельзя сделать", - объясняет нарколог.
Врач также напомнила, что легкие в определенной степени отвечают за снабжение кислородом всех органов и тканей.
"При любых заболеваниях легких возникает гипоксия, то есть недостаток кислорода в крови. Соответственно, человек уже по-другому все делает, на полную мощность его организм работать уже может не всегда", - уточняет Марина Шоренко.
Ранее крымские ученые из КФУ им. В.И. Вернадского установили, что, пары электронных сигарет разрушают легочную ткань
. В свою очередь, американские исследователи нашли зависимость между курением вейпа и неустойчивой эрекцией
. По данным исследователей из Нью-Йоркского и Бостонского университетов, вейперы чаще сталкиваются с проблемами половой сферы, чем некурящие.
Продавать вейпы в России стали в 2020 году. Предложение о запрете их продажи несовершеннолетним детям впервые было озвучено в Госдуме в декабре прошлого года.
В январе 2023-го по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.
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