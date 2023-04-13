https://crimea.ria.ru/20230413/v-krymu-poyasnili-pochemu-zapretit-prodazhu-veypov-nesovershennoletnim-malo-1128141613.html

В Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало

В Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало - РИА Новости Крым, 13.04.2023

В Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним мало

Запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T08:34

2023-04-13T08:34

2023-04-13T08:34

крым

эксклюзивы риа новости крым

общество

здоровье

совет эксперта

закон о запрете вейпов

мнения

марина шоренко

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126563541_0:186:2852:1790_1920x0_80_0_0_110fe818478f719297b7ae249122d881.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Запрета на продажу вейпов несовершеннолетним – мало. Электронные сигареты надо "сертифицировать и привести к определенному знаменателю", или вовсе исключить из продажи. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала главный внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко.Запретить и сертифицироватьРанее Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно документу, запрещается торговля "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путем развозной и разносной торговли".Также Шоренко напомнила, что "сам по себе вейп – это устройство для доставки химической жидкости путем парения в легкие"."Условно говоря, любой человек, достигший возраста общения с деньгами и понимающий, что с ними надо делать, может это устройство приобрести, и всунуть туда что угодно. В силу возраста дети часто ставят эксперименты, которые, в том числе, могут вредить здоровью, но не понимать этого", - считает врач.Вреда больше, чем от табакаНа организм вейпы оказывают более пагубное влияние, чем табак, подчеркивает Шоренко.Врач также напомнила, что легкие в определенной степени отвечают за снабжение кислородом всех органов и тканей."При любых заболеваниях легких возникает гипоксия, то есть недостаток кислорода в крови. Соответственно, человек уже по-другому все делает, на полную мощность его организм работать уже может не всегда", - уточняет Марина Шоренко.Ранее крымские ученые из КФУ им. В.И. Вернадского установили, что, пары электронных сигарет разрушают легочную ткань. В свою очередь, американские исследователи нашли зависимость между курением вейпа и неустойчивой эрекцией. По данным исследователей из Нью-Йоркского и Бостонского университетов, вейперы чаще сталкиваются с проблемами половой сферы, чем некурящие.Продавать вейпы в России стали в 2020 году. Предложение о запрете их продажи несовершеннолетним детям впервые было озвучено в Госдуме в декабре прошлого года.В январе 2023-го по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Табу на дым: вступил в силу запрет на курение кальянов и вейпов в кафеПочему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйУченые доказали опасность использования вейпов

https://crimea.ria.ru/20210128/V-Rossii-bolshe-nelzya-kupit-tabak-i-kalyany-cherez-internet-1119198205.html

https://crimea.ria.ru/20210712/Chem-opasny-pary-veypa-issledovaniya-krymskikh-uchenykh-1119791218.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, общество, здоровье, совет эксперта, закон о запрете вейпов, мнения, марина шоренко, авторы