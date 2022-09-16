https://crimea.ria.ru/20220916/pochemu-elektronnye-sigarety-ne-luchshiy-sposob-brosit-kurit--uchenyy-1124526448.html

Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый

Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый

Использование электронных сигарет может помочь преодолеть тягу к никотину, но не является безвредным путем избавления от зависимости. Об этом заявил профессор,... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T21:41

2022-09-16T21:41

2022-09-16T21:41

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Использование электронных сигарет может помочь преодолеть тягу к никотину, но не является безвредным путем избавления от зависимости. Об этом заявил профессор, главный клинический специалист британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK Чарльз Суонтон. Его цитирует издание The Sun."Это может быть безопаснее, но это не значит, что это безопасно. Мы не знаем наверняка, вызовет ли вейпинг рак легких через 10 лет", – сказал Суонтон.Ранее исследователи из Нью-Йоркского и Бостонского университетов нашли связь между использованием вейпов и развитием импотенции.

https://crimea.ria.ru/20210810/Uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-kureniem-i-antitelami-u-privitykh-ot-COVID-19-1119893066.html

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общество, здоровье