Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый
Ученый объяснил, почему замена обычных сигарет электронными не лучший путь бросить курить
© Fotolia/ jhk2303Курение запрещено
© Fotolia/ jhk2303
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Использование электронных сигарет может помочь преодолеть тягу к никотину, но не является безвредным путем избавления от зависимости. Об этом заявил профессор, главный клинический специалист британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK Чарльз Суонтон. Его цитирует издание The Sun.
"Это может быть безопаснее, но это не значит, что это безопасно. Мы не знаем наверняка, вызовет ли вейпинг рак легких через 10 лет", – сказал Суонтон.
Ученые Института Крика по итогам исследования пришли к выводу, что загрязнение воздуха способно спровоцировать воспаление, "пробуждая" спящие клетки, мутация которых может вызвать рак. Вейпинг может спровоцировать точно такой же процесс, несмотря на то, что токсичный дым и смолы, содержащиеся в обычной сигарете, в случае с электронной не поступают в организм, отмечают специалисты.
Ранее исследователи из Нью-Йоркского и Бостонского университетов нашли связь между использованием вейпов и развитием импотенции.
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