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Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый
Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый
Использование электронных сигарет может помочь преодолеть тягу к никотину, но не является безвредным путем избавления от зависимости. Об этом заявил профессор,... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T21:41
2022-09-16T21:41
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Использование электронных сигарет может помочь преодолеть тягу к никотину, но не является безвредным путем избавления от зависимости. Об этом заявил профессор, главный клинический специалист британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK Чарльз Суонтон. Его цитирует издание The Sun."Это может быть безопаснее, но это не значит, что это безопасно. Мы не знаем наверняка, вызовет ли вейпинг рак легких через 10 лет", – сказал Суонтон.Ранее исследователи из Нью-Йоркского и Бостонского университетов нашли связь между использованием вейпов и развитием импотенции.
https://crimea.ria.ru/20210810/Uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-kureniem-i-antitelami-u-privitykh-ot-COVID-19-1119893066.html
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общество, здоровье
Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый

Ученый объяснил, почему замена обычных сигарет электронными не лучший путь бросить курить

21:41 16.09.2022
 
© Fotolia/ jhk2303Курение запрещено
Курение запрещено
© Fotolia/ jhk2303
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Использование электронных сигарет может помочь преодолеть тягу к никотину, но не является безвредным путем избавления от зависимости. Об этом заявил профессор, главный клинический специалист британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK Чарльз Суонтон. Его цитирует издание The Sun.
"Это может быть безопаснее, но это не значит, что это безопасно. Мы не знаем наверняка, вызовет ли вейпинг рак легких через 10 лет", – сказал Суонтон.

Ученые Института Крика по итогам исследования пришли к выводу, что загрязнение воздуха способно спровоцировать воспаление, "пробуждая" спящие клетки, мутация которых может вызвать рак. Вейпинг может спровоцировать точно такой же процесс, несмотря на то, что токсичный дым и смолы, содержащиеся в обычной сигарете, в случае с электронной не поступают в организм, отмечают специалисты.

Ранее исследователи из Нью-Йоркского и Бостонского университетов нашли связь между использованием вейпов и развитием импотенции.
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