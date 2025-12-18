https://crimea.ria.ru/20251218/zernovye-kultury-zanimayut-polovinu-pashni-kryma-1151742060.html

Зерновые культуры занимают половину пашни Крыма

Зерновые культуры занимают половину пашни Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Озимые занимают более 500 тысяч гектар – почти половину всей пашни Республики Крым. Поэтому понимание того, как различные сорта ведут себя в разных условиях, имеет большое значение для продовольственной безопасности. Об этим рассказал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Поэтому с целью развития сельского хозяйства республики, специалисты регулярно анализируют все показатели. Проверяют всхожесть семян, урожайность с гектара, фитосанитарное состояние и уровень влагообеспеченности посевов, отметил Гоцанюк. Полученные данные позволят сделать обоснованный выбор сортов для посева и повысить общую урожайность зерновых.Он также сообщил, что лично оценил урожайный потенциал озимых зерновых культур на экспериментально-демонстрационных полигонах Крыма.Юрий Гоцанюк добавил, что подобные полигоны заложены в Красногвардейском, Красноперекопском, Черноморском, Белогорском, Нижнегорском и Ленинском районах.Как сообщалось ранее, 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоЧто будет с ценами в Крыму на картофель зимой

