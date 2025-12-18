Рейтинг@Mail.ru
Зерновые культуры занимают половину пашни Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251218/zernovye-kultury-zanimayut-polovinu-pashni-kryma-1151742060.html
Зерновые культуры занимают половину пашни Крыма
Зерновые культуры занимают половину пашни Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Зерновые культуры занимают половину пашни Крыма
Озимые занимают более 500 тысяч гектар – почти половину всей пашни Республики Крым. Поэтому понимание того, как различные сорта ведут себя в разных условиях,... РИА Новости Крым, 18.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223799_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_0ef3421f8f1251284dcf06c1e6162265.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Озимые занимают более 500 тысяч гектар – почти половину всей пашни Республики Крым. Поэтому понимание того, как различные сорта ведут себя в разных условиях, имеет большое значение для продовольственной безопасности. Об этим рассказал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Поэтому с целью развития сельского хозяйства республики, специалисты регулярно анализируют все показатели. Проверяют всхожесть семян, урожайность с гектара, фитосанитарное состояние и уровень влагообеспеченности посевов, отметил Гоцанюк. Полученные данные позволят сделать обоснованный выбор сортов для посева и повысить общую урожайность зерновых.Он также сообщил, что лично оценил урожайный потенциал озимых зерновых культур на экспериментально-демонстрационных полигонах Крыма.Юрий Гоцанюк добавил, что подобные полигоны заложены в Красногвардейском, Красноперекопском, Черноморском, Белогорском, Нижнегорском и Ленинском районах.Как сообщалось ранее, 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Озимые занимают более 500 тысяч гектар – почти половину всей пашни Республики Крым. Поэтому понимание того, как различные сорта ведут себя в разных условиях, имеет большое значение для продовольственной безопасности. Об этим рассказал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
Поэтому с целью развития сельского хозяйства республики, специалисты регулярно анализируют все показатели. Проверяют всхожесть семян, урожайность с гектара, фитосанитарное состояние и уровень влагообеспеченности посевов, отметил Гоцанюк. Полученные данные позволят сделать обоснованный выбор сортов для посева и повысить общую урожайность зерновых.
Он также сообщил, что лично оценил урожайный потенциал озимых зерновых культур на экспериментально-демонстрационных полигонах Крыма.
"Сегодня побывал в Красноперекопском и Черноморском районах, где Институт сельского хозяйства Крыма проводит работу по оценке, какие сорта пшеницы и ячменя устойчивы, продуктивны и адаптированы к конкретным агроклиматическим условиям", – поделился председатель Совмина.
Юрий Гоцанюк добавил, что подобные полигоны заложены в Красногвардейском, Красноперекопском, Черноморском, Белогорском, Нижнегорском и Ленинском районах.
Как сообщалось ранее, 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Лента новостейМолния