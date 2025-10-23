Рейтинг@Mail.ru
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
На развитие агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки. Об этом по итогам заседании профильного комитета под председательством Василия Рогатина сообщает пресс-служба Госсовета РК.Основные средства направлены на развитие растениеводства (1,88 млрд руб.) и животноводства (497,8 млн руб.). Предусмотрены ассигнования на поддержку малых форм хозяйствования, рыбной отрасли и компенсацию части затрат предприятиям, которые перерабатывают молоко, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в профильном ведомстве сообщили, что на развитие сельских территорий в этом году запланировано 62,9 миллиона рублей. А для компенсации потерь производителям зерновых культур из резервного фонда в связи с чрезвычайной ситуацией дополнительно направлено 207 миллионов.Также в текущем году вводится новая мера поддержки – гранты для ветеранов СВО, желающих начать предпринимательскую деятельность в аграрном секторе, добавили в Госсовете.Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным заявил, что в этом году агропромышленная отрасль России получит 565 млн рублей на развитие.
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей

В Крыму общий объем финансирования АПК в 2025 году составил более 3,4 млрд рублей

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПшеница
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки. Об этом по итогам заседании профильного комитета под председательством Василия Рогатина сообщает пресс-служба Госсовета РК.
"По информации министерства сельского хозяйства республики, общий объем финансирования составил более 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей предусмотрены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Основные средства направлены на развитие растениеводства (1,88 млрд руб.) и животноводства (497,8 млн руб.). Предусмотрены ассигнования на поддержку малых форм хозяйствования, рыбной отрасли и компенсацию части затрат предприятиям, которые перерабатывают молоко, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в профильном ведомстве сообщили, что на развитие сельских территорий в этом году запланировано 62,9 миллиона рублей. А для компенсации потерь производителям зерновых культур из резервного фонда в связи с чрезвычайной ситуацией дополнительно направлено 207 миллионов.
Также в текущем году вводится новая мера поддержки – гранты для ветеранов СВО, желающих начать предпринимательскую деятельность в аграрном секторе, добавили в Госсовете.
Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным заявил, что в этом году агропромышленная отрасль России получит 565 млн рублей на развитие.
