Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
На развитие агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки. Об этом по итогам...
2025-10-23T22:14
2025-10-23T22:14
2025-10-23T20:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки. Об этом по итогам заседании профильного комитета под председательством Василия Рогатина сообщает пресс-служба Госсовета РК.Основные средства направлены на развитие растениеводства (1,88 млрд руб.) и животноводства (497,8 млн руб.). Предусмотрены ассигнования на поддержку малых форм хозяйствования, рыбной отрасли и компенсацию части затрат предприятиям, которые перерабатывают молоко, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в профильном ведомстве сообщили, что на развитие сельских территорий в этом году запланировано 62,9 миллиона рублей. А для компенсации потерь производителям зерновых культур из резервного фонда в связи с чрезвычайной ситуацией дополнительно направлено 207 миллионов.Также в текущем году вводится новая мера поддержки – гранты для ветеранов СВО, желающих начать предпринимательскую деятельность в аграрном секторе, добавили в Госсовете.Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным заявил, что в этом году агропромышленная отрасль России получит 565 млн рублей на развитие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за годЭкспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
крым
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
В Крыму общий объем финансирования АПК в 2025 году составил более 3,4 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки. Об этом по итогам заседании профильного комитета под председательством Василия Рогатина сообщает пресс-служба Госсовета РК.
"По информации министерства сельского хозяйства республики, общий объем финансирования составил более 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей предусмотрены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Основные средства направлены на развитие растениеводства (1,88 млрд руб.) и животноводства (497,8 млн руб.). Предусмотрены ассигнования на поддержку малых форм хозяйствования, рыбной отрасли и компенсацию части затрат предприятиям, которые перерабатывают молоко, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в профильном ведомстве сообщили, что на развитие сельских территорий в этом году запланировано 62,9 миллиона рублей. А для компенсации потерь производителям зерновых культур из резервного фонда в связи с чрезвычайной ситуацией дополнительно направлено 207 миллионов.
Также в текущем году вводится новая мера поддержки – гранты для ветеранов СВО, желающих начать предпринимательскую деятельность в аграрном секторе, добавили в Госсовете.
Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Российской федерации Владимиром Путиным заявил, что в этом году агропромышленная отрасль
России получит 565 млн рублей на развитие.
