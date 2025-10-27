https://crimea.ria.ru/20251027/prodovolstvennaya-bezopasnost-kryma-chto-s-posevnoy-iz-za-tsen-na-toplivo-1150396090.html

Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается "в абсолютно нормальном темпе" благодаря заранее решенному вопросу с дизельным... РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T07:45

2025-10-27T07:45

2025-10-27T07:31

радио "спутник в крыму"

крым

минсельхоз крыма

денис кратюк

топливо

дизельное топливо

топливо в крыму

поддержка аграриев

новости крыма

урожай зерновых культур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124847966_48:0:972:520_1920x0_80_0_0_65f072a57fa9f71174f3bde66a4a55c8.jpg

В Крыму аграриям закупили 2,5 тысячи тонн топлива В Крыму аграриям закупили 2,5 тысячи тонн топлива audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается "в абсолютно нормальном темпе" благодаря заранее решенному вопросу с дизельным топливом для аграриев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики."Нас очень сильно беспокоила посевная кампания, и Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимался этим вопросом. Собрали большое серьезное совещание в Белогорске по поводу того, чтобы нивелировать все вопросы наших аграриев по дизельному топливу", – поделился Кратюк.Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67 – 65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр.В результате сегодня, по его словам, "посевная идет в абсолютно нормальном темпе, даже чуть опережает".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"В Крыму собирают уникальный урожай виноградаЧто будет с ценами в Крыму на картофель зимой

https://crimea.ria.ru/20251023/chto-budet-s-tsenami-v-krymu-na-kartofel-zimoy-1150383044.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минсельхоз крыма, денис кратюк, топливо, дизельное топливо, топливо в крыму, поддержка аграриев , новости крыма, урожай зерновых культур, урожай, урожай в крыму, посевная кампания