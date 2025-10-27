https://crimea.ria.ru/20251027/prodovolstvennaya-bezopasnost-kryma-chto-s-posevnoy-iz-za-tsen-na-toplivo-1150396090.html
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается "в абсолютно нормальном темпе" благодаря заранее решенному вопросу с дизельным... РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T07:45
2025-10-27T07:45
2025-10-27T07:31
радио "спутник в крыму"
крым
минсельхоз крыма
денис кратюк
топливо
дизельное топливо
топливо в крыму
поддержка аграриев
новости крыма
урожай зерновых культур
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается "в абсолютно нормальном темпе" благодаря заранее решенному вопросу с дизельным топливом для аграриев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики."Нас очень сильно беспокоила посевная кампания, и Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимался этим вопросом. Собрали большое серьезное совещание в Белогорске по поводу того, чтобы нивелировать все вопросы наших аграриев по дизельному топливу", – поделился Кратюк.Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67 – 65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр.В результате сегодня, по его словам, "посевная идет в абсолютно нормальном темпе, даже чуть опережает".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крым, минсельхоз крыма, денис кратюк, топливо, дизельное топливо, топливо в крыму, поддержка аграриев , новости крыма, урожай зерновых культур, урожай, урожай в крыму, посевная кампания
