Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/prodovolstvennaya-bezopasnost-kryma-chto-s-posevnoy-iz-za-tsen-na-toplivo-1150396090.html
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается "в абсолютно нормальном темпе" благодаря заранее решенному вопросу с дизельным... РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124847966_48:0:972:520_1920x0_80_0_0_65f072a57fa9f71174f3bde66a4a55c8.jpg
В Крыму аграриям закупили 2,5 тысячи тонн топлива
В Крыму аграриям закупили 2,5 тысячи тонн топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается "в абсолютно нормальном темпе" благодаря заранее решенному вопросу с дизельным топливом для аграриев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики."Нас очень сильно беспокоила посевная кампания, и Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимался этим вопросом. Собрали большое серьезное совещание в Белогорске по поводу того, чтобы нивелировать все вопросы наших аграриев по дизельному топливу", – поделился Кратюк.Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67 – 65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр.В результате сегодня, по его словам, "посевная идет в абсолютно нормальном темпе, даже чуть опережает".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.
https://crimea.ria.ru/20251023/chto-budet-s-tsenami-v-krymu-na-kartofel-zimoy-1150383044.html
крым, минсельхоз крыма, денис кратюк, топливо, дизельное топливо, топливо в крыму, поддержка аграриев , новости крыма, урожай зерновых культур, урожай, урожай в крыму, посевная кампания
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

В Крыму до начала посевной озимых аграриям закупили 2,5 тысячи тонн топлива – минсельхоз

07:45 27.10.2025
 
© Минсельхоз КрымаПосев озимых культур в Крыму
Посев озимых культур в Крыму
© Минсельхоз Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается "в абсолютно нормальном темпе" благодаря заранее решенному вопросу с дизельным топливом для аграриев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
В Крыму аграриям закупили 2,5 тысячи тонн топлива
07:45
По его словам, период посевных работ для Крыма – "стратегическое время", когда определяется задел на будущий год, то есть речь идет о продовольственной безопасности республики.
"Нас очень сильно беспокоила посевная кампания, и Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимался этим вопросом. Собрали большое серьезное совещание в Белогорске по поводу того, чтобы нивелировать все вопросы наших аграриев по дизельному топливу", – поделился Кратюк.
Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67 – 65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр.

"Более 350 предприятий отработали по этой программе, удалось закупить", – отметил Кратюк.

В результате сегодня, по его словам, "посевная идет в абсолютно нормальном темпе, даже чуть опережает".
"Мы сейчас уже более 55% высеяли озимых культур. И я думаю, что к концу месяца мы приблизимся к 90%", – уточнил Кратюк.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.
Радио "Спутник в Крыму"КрымМинсельхоз КрымаДенис КратюкТопливоДизельное топливоТопливо в КрымуПоддержка аграриевНовости КрымаУрожай зерновых культурУрожайУрожай в КрымуПосевная кампания
 
