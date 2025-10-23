https://crimea.ria.ru/20251023/chto-budet-s-tsenami-v-krymu-na-kartofel-zimoy-1150383044.html

Что будет с ценами в Крыму на картофель зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В этом году Крым получил хороший урожай картофеля, цены на него после значительного спада опускаться уже не будут, но и роста не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Продовольственная безопасностьУходящий год с его возвратными заморозками и сильной засухой был сложным для аграриев, но если "садам досталось сильно, то в осенних культурах ситуация стабильная и идет на рост", сказал Кратюк.Способствовали этому, по словам министра, поздний летний сев и возможность орошения засеянного картофелем грунта, что очень важно для этой влаголюбивой культуры.Кроме того, после проведенной в стране "работы над ошибками" по итогам прошлого года, площади под ним, особенно в картофелеводческих регионах, были увеличены, и урожаи выросли, а 60% объема, по словам министра, Крым завозит. Оставшиеся 40% республика успешно выращивает для себя в Красноперекопском, Джанкойском, Первомайском и Нижнегорском районах и частично в Красногвардейском, отметил министр."Занимаемся картофелем, потому что, во-первых, можем его в очень хорошем качестве доставить на прилавок. Во-вторых, это культура маржинальная, выгодная для сельхозпредприятий", – отметил Кратюк.Кроме того, картофель "является очень серьезным предшественником", а это значит, что тот участок земли, на котором он вырос, будет заряжен удобрениями и получит большой потенциал для высадки другой, более прихотливой культуры на следующий год.Доля собственного крымского урожая картофеля, по словам Кратюка, не составляет сто процентов только по причине "отсутствия большого количества воды".С ценой все стабильноНо и этого в сложившихся условиях оказалось достаточно, чтобы цена на картофель "стремительно ушла вниз", сказал глава минсельхоза республики.По его словам, сейчас мелкие хозяйства в Крыму выкопали уже до 50% своего урожая, а крупные – только 25%. Самые активные работы по сбору картофеля, по его словам, начнутся в ноябре.Часть нынешнего урожая традиционно будет идти сразу на прилавок, другая закладываться на хранение, и когда зимой и в межсезонье "картофель будет востребован, он пойдет на рынок с нормальной ценой", сказал Кратюк.Министр подчеркнул, что цены на овощи, в том числе на картофель, растут по ряду причин, одна из которых – стоимость топлива. Ведь большинство процессов в аграрных хозяйствах Крыма механизированы, а значит, для работы требуются горюче-смазочные материалы, пояснил Кратюк. К тому же, есть расходы на логистику и препараты, которые используются при выращивании урожая, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощиКонфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимся"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой

