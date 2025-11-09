Хватит ли Крыму и Севастополю пшеницы нового урожая

https://crimea.ria.ru/20251109/khvatit-li-krymu-i-sevastopolyu-pshenitsy-novogo-urozhaya-1150730540.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. 70 процентов пшеницы, выращенной на территории Крымского полуострова, соответствует критериям продовольственного класса и внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По его словам, продукция, выращенная в Крыму, имеет большой экспортный потенциал и хорошее качество.Также Арзиев добавил, что внутренняя потребность региона в зерне закрыта, для хлебопекарных целей сырья хватает. Кроме того, есть поставки зерна и из других регионов России.В середине октября министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что в этом году в стране будет собрано 135 миллионов тонн зерновых, экспортный потенциал страны составит порядка 50 миллионов тонн. В Крыму вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые сложились в регионе, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составил более миллиона тонн, информировал глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что аграрии Крыма смогут продать на внешних рынках до 1 миллиона тонн зерна по выделенной квоте. По его словам, уже реализовано 400 тысяч тонн, готовятся новые партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливоЧто будет с ценами в Крыму на картофель зимой

