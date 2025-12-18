https://crimea.ria.ru/20251218/v-volgodonske-zaderzhali-studentku-smertnitsu-za-polchasa-do-terakta-1151773159.html

В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта

ростовская область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

антитеррор

безопасность

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Волгодонске задержана 16-летняя студентка-смертница за полчаса до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, девушка действовала по заданию спецслужб Украины."В 12:30 патрульным нарядом полиции в центре города Волгодонска, в районе парка "Юность" для проверки задержана гражданка РФ 2009 года рождения, студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Пояснить его содержимое затруднилась. При первичном осмотре рюкзака были обнаружены признаки нахождения в нем самодельного взрывного устройства", - цитирует сообщение агентство.На место прибыли сотрудники ФСБ. Установлено, что в рюкзаке студентки находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени.Отмечается, что ранее девушка стала жертвой мошенников."В действительности девушка могла стать "террористкой-смертницей", - указывает российская спецслужба.Следствие продолжается.Российские спецслужбы в 2025 году ликвидировали 24 террориста и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал ранее директор ФСБ России Александр Бортников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заключенные-мигранты готовили теракт в колонии в Ростовской области - ФСБДесять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах РоссииВ Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны

ростовская область

