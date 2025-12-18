Рейтинг@Mail.ru
В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта
В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта
В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта
В Волгодонске задержана 16-летняя студентка-смертница за полчаса до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации. Как пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Волгодонске задержана 16-летняя студентка-смертница за полчаса до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, девушка действовала по заданию спецслужб Украины."В 12:30 патрульным нарядом полиции в центре города Волгодонска, в районе парка "Юность" для проверки задержана гражданка РФ 2009 года рождения, студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Пояснить его содержимое затруднилась. При первичном осмотре рюкзака были обнаружены признаки нахождения в нем самодельного взрывного устройства", - цитирует сообщение агентство.На место прибыли сотрудники ФСБ. Установлено, что в рюкзаке студентки находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени.Отмечается, что ранее девушка стала жертвой мошенников."В действительности девушка могла стать "террористкой-смертницей", - указывает российская спецслужба.Следствие продолжается.Российские спецслужбы в 2025 году ликвидировали 24 террориста и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал ранее директор ФСБ России Александр Бортников.
В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Волгодонске задержана 16-летняя студентка-смертница за полчаса до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, девушка действовала по заданию спецслужб Украины.
"В 12:30 патрульным нарядом полиции в центре города Волгодонска, в районе парка "Юность" для проверки задержана гражданка РФ 2009 года рождения, студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Пояснить его содержимое затруднилась. При первичном осмотре рюкзака были обнаружены признаки нахождения в нем самодельного взрывного устройства", - цитирует сообщение агентство.
На место прибыли сотрудники ФСБ. Установлено, что в рюкзаке студентки находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени.

"Со слов задержанной, указанный рюкзак она изъяла из тайника, расположенного около СНТ "Ветеран" на окраине Волгодонска, и к 13 часам должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику", – уточнили в ФСБ.

Отмечается, что ранее девушка стала жертвой мошенников.
"В действительности девушка могла стать "террористкой-смертницей", - указывает российская спецслужба.
Следствие продолжается.
Российские спецслужбы в 2025 году ликвидировали 24 террориста и задержали более двух тысяч бандитов и их пособников, сообщал ранее директор ФСБ России Александр Бортников.
