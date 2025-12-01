https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-likvidirovali-agenta-kieva-pri-popytke-ubit-ofitsera-minoborony-1151311190.html

В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны

В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России, злоумышленника, планировавшего совершить теракт, ликвидировали. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, завербованный ГУР гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ему взрывного устройства. Один из пособников организатора преступления - житель Республики Крым - задержан. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.ФСБ России вновь обратило внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России и предупреждает, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

