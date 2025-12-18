https://crimea.ria.ru/20251218/1104104232.html
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина - РИА Новости Крым, 18.12.2025
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
Балбес из приключений Шурика, Семен Семеныч из "Бриллиантовой руки", непросыхающий дворник из гайдаевских "12 стульев"... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Балбес из приключений Шурика, Семен Семеныч из "Бриллиантовой руки", непросыхающий дворник из гайдаевских "12 стульев"... А еще солдат из "Они сражались за Родину", милиционер из "Ко мне, Мухтар", дедушка из "Чучела"... Неприкаянный Кузьма Кузьмич из "Когда деревья были большими". Лопатин в "Двадцати днях без войны". А еще монах Патрикей из "Андрея Рублева" Тарковского... Смешному, драматичному и трагичному, искреннему и очень скромному "грустному клоуну" Юрию Никулину сегодня исполнилось бы сто три года.Сын актера Максим Никулин как-то рассказал РИА Новости Крым об отце, о его главных ролях и о том, как советскому артисту удавалось настолько реалистично играть самые разноплановые роли – от глуповатого жулика Балбеса до фронтового корреспондента майора Василия Лопатина."Он был Юрием Никулиным. Одним. В чем был его главный успех? Он не был великим артистом. Он был хорошим разноплановым артистом. Но с ним в то время рядом был и Леонов, и Папанов, и Тихонов, и много других талантливых артистов. Говорят – великий клоун. Не был он великим клоуном. Он был очень хорошим профессиональным, смешным клоуном, с хорошим чувством юмора, харизмой, обаянием. И в те годы рядом с ним были Олег Попов, Ротман, Маковский… Его сущность в том, что он был великим человеком. Я очень мало встречал людей как он, в которых было столько добра, честности, искренности, милосердия и справедливости. Того, что всегда в дефиците. Это чувствовалось с экрана, с манежа", – рассказал Никулин-младший.По его словам, отец не играл, он жил своими ролями.Говоря о самых выдающихся ролях отца, Никулин признался, что вершиной считает роль простоватого Семена Семеновича, но воспринимает он главного героя "Бриллиантовой руки" не так, как большинство зрителей.Воспоминаниями о Великой Отечественной войне фронтовик, участник обороны Ленинграда Юрий Никулин делился неохотно."Он скупо делился воспоминаниями военных лет. Я понял его, когда стал заниматься историей войны, мы выпускали на радио программу к 40-летию Победы. Я встречался с многими фронтовиками. Черта настоящих – они неохотно и скупо делятся своими воспоминаниями. У нас сидел в студии Покрышкин (Александр Иванович Покрышкин — советский летчик-ас, второй по результативности после Ивана Кожедуба пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – ред.), и из него клещами надо было доставать слова", – вспоминает Никулин-младший.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
