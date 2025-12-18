Рейтинг@Mail.ru
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина - РИА Новости Крым, 18.12.2025
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
Балбес из приключений Шурика, Семен Семеныч из "Бриллиантовой руки", непросыхающий дворник из гайдаевских "12 стульев"... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Балбес из приключений Шурика, Семен Семеныч из "Бриллиантовой руки", непросыхающий дворник из гайдаевских "12 стульев"... А еще солдат из "Они сражались за Родину", милиционер из "Ко мне, Мухтар", дедушка из "Чучела"... Неприкаянный Кузьма Кузьмич из "Когда деревья были большими". Лопатин в "Двадцати днях без войны". А еще монах Патрикей из "Андрея Рублева" Тарковского... Смешному, драматичному и трагичному, искреннему и очень скромному "грустному клоуну" Юрию Никулину сегодня исполнилось бы сто три года.Сын актера Максим Никулин как-то рассказал РИА Новости Крым об отце, о его главных ролях и о том, как советскому артисту удавалось настолько реалистично играть самые разноплановые роли – от глуповатого жулика Балбеса до фронтового корреспондента майора Василия Лопатина."Он был Юрием Никулиным. Одним. В чем был его главный успех? Он не был великим артистом. Он был хорошим разноплановым артистом. Но с ним в то время рядом был и Леонов, и Папанов, и Тихонов, и много других талантливых артистов. Говорят – великий клоун. Не был он великим клоуном. Он был очень хорошим профессиональным, смешным клоуном, с хорошим чувством юмора, харизмой, обаянием. И в те годы рядом с ним были Олег Попов, Ротман, Маковский… Его сущность в том, что он был великим человеком. Я очень мало встречал людей как он, в которых было столько добра, честности, искренности, милосердия и справедливости. Того, что всегда в дефиците. Это чувствовалось с экрана, с манежа", – рассказал Никулин-младший.По его словам, отец не играл, он жил своими ролями.Говоря о самых выдающихся ролях отца, Никулин признался, что вершиной считает роль простоватого Семена Семеновича, но воспринимает он главного героя "Бриллиантовой руки" не так, как большинство зрителей.Воспоминаниями о Великой Отечественной войне фронтовик, участник обороны Ленинграда Юрий Никулин делился неохотно."Он скупо делился воспоминаниями военных лет. Я понял его, когда стал заниматься историей войны, мы выпускали на радио программу к 40-летию Победы. Я встречался с многими фронтовиками. Черта настоящих – они неохотно и скупо делятся своими воспоминаниями. У нас сидел в студии Покрышкин (Александр Иванович Покрышкин — советский летчик-ас, второй по результативности после Ивана Кожедуба пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – ред.), и из него клещами надо было доставать слова", – вспоминает Никулин-младший.
новости, общество, звезды и судьбы, культура, праздники и памятные даты, кино, юрий никулин, юбилей
"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина

Смешному и очень скромному "грустному клоуну" Юрию Никулину сто три года

07:55 18.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Савельев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Юрий Никулин
Народный артист СССР Юрий Никулин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Виталий Савельев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Балбес из приключений Шурика, Семен Семеныч из "Бриллиантовой руки", непросыхающий дворник из гайдаевских "12 стульев"...
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСлева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая
Слева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме Кавказская пленница, или новые приключения Шурика режиссера Л. Гайдая - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Слева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая
А еще солдат из "Они сражались за Родину", милиционер из "Ко мне, Мухтар", дедушка из "Чучела"... Неприкаянный Кузьма Кузьмич из "Когда деревья были большими". Лопатин в "Двадцати днях без войны". А еще монах Патрикей из "Андрея Рублева" Тарковского...
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНародные артисты СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме Алексея Германа "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова "Записки Лопатина"
Народные артисты СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме Алексея Германа Двадцать дней без войны по повести Константина Симонова Записки Лопатина - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Народные артисты СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме Алексея Германа "Двадцать дней без войны" по повести Константина Симонова "Записки Лопатина"
Смешному, драматичному и трагичному, искреннему и очень скромному "грустному клоуну" Юрию Никулину сегодня исполнилось бы сто три года.
Сын актера Максим Никулин как-то рассказал РИА Новости Крым об отце, о его главных ролях и о том, как советскому артисту удавалось настолько реалистично играть самые разноплановые роли – от глуповатого жулика Балбеса до фронтового корреспондента майора Василия Лопатина.
© РИА Новости . Юрий Заритовский / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Юрий Никулин
Народный артист СССР Юрий Никулин - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости . Юрий Заритовский
Перейти в фотобанк
Народный артист СССР Юрий Никулин
"Он был Юрием Никулиным. Одним. В чем был его главный успех? Он не был великим артистом. Он был хорошим разноплановым артистом. Но с ним в то время рядом был и Леонов, и Папанов, и Тихонов, и много других талантливых артистов. Говорят – великий клоун. Не был он великим клоуном. Он был очень хорошим профессиональным, смешным клоуном, с хорошим чувством юмора, харизмой, обаянием. И в те годы рядом с ним были Олег Попов, Ротман, Маковский… Его сущность в том, что он был великим человеком. Я очень мало встречал людей как он, в которых было столько добра, честности, искренности, милосердия и справедливости. Того, что всегда в дефиците. Это чувствовалось с экрана, с манежа", – рассказал Никулин-младший.
По его словам, отец не играл, он жил своими ролями.

"Он не играл другие жизни, как должен делать артист-лицедей. И в образе клоуна Юрика, и в образе майора Лопатина или Семена Семеновича он играл самого себя – как бы он поступил, окажись в таких обстоятельствах. Это высшая степень актерского дарования. Не играть роли, а жить ими. Вот он – жил", – поделился сын актера.

Говоря о самых выдающихся ролях отца, Никулин признался, что вершиной считает роль простоватого Семена Семеновича, но воспринимает он главного героя "Бриллиантовой руки" не так, как большинство зрителей.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука"

"Бриллиантовая рука" – это вершина. Я этот фильм смотрел раз 500, наверное. И вот в последний раз мне в голову пришло: там есть одна фраза недотепистого и наивного Семена Семеновича Горбункова: ему Володя Гуляев, играющий милиционера, дает пистолет, тот его берет в руку и говорит: "С войны не держал боевого оружия". Мне как в голову ударило: он же воевал, он фронтовик. Значит не такой уж он и недотепистый, он – другой. Он не играл Семена Семеновича, он им был", – рассказал Никулин.

Воспоминаниями о Великой Отечественной войне фронтовик, участник обороны Ленинграда Юрий Никулин делился неохотно.
"Он скупо делился воспоминаниями военных лет. Я понял его, когда стал заниматься историей войны, мы выпускали на радио программу к 40-летию Победы. Я встречался с многими фронтовиками. Черта настоящих – они неохотно и скупо делятся своими воспоминаниями. У нас сидел в студии Покрышкин (Александр Иванович Покрышкин — советский летчик-ас, второй по результативности после Ивана Кожедуба пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – ред.), и из него клещами надо было доставать слова", – вспоминает Никулин-младший.
© РИА Новости . Чернов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме "Ко мне, Мухтар!" (1964), реж. Семен Туманов.
Народный артист СССР Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме Ко мне, Мухтар! (1964), реж. Семен Туманов. - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости . Чернов
Перейти в фотобанк
Народный артист СССР Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме "Ко мне, Мухтар!" (1964), реж. Семен Туманов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
