В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо
В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо
Два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T07:32
2025-12-18T07:32
2025-12-18T07:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла накануне вечером в Калининском районе на 26-ом километре автодороге Тимашевск – Полтавская. Водитель за рулем Kia Sorento выехал на встречную полосу во время обгона, столкнулся с ВАЗ 2107, а затем с грузовым автомобилем Dongfeng.Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо
На Кубани при столкновении легковушек с грузовиком двое погибли и четверо пострадали