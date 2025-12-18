Рейтинг@Mail.ru
В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
кубань
дтп
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла накануне вечером в Калининском районе на 26-ом километре автодороге Тимашевск – Полтавская. Водитель за рулем Kia Sorento выехал на встречную полосу во время обгона, столкнулся с ВАЗ 2107, а затем с грузовым автомобилем Dongfeng.Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
краснодарский край
кубань
краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, кубань, дтп, новости
07:32 18.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСпециалист МЧС у машины скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, авария произошла накануне вечером в Калининском районе на 26-ом километре автодороге Тимашевск – Полтавская. Водитель за рулем Kia Sorento выехал на встречную полосу во время обгона, столкнулся с ВАЗ 2107, а затем с грузовым автомобилем Dongfeng.
"В результате ДТП погибли два брата 21 и 25-лет, четыре человека были доставлены в медучреждение", – сообщают правоохранители.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
