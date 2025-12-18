https://crimea.ria.ru/20251218/v-troynom-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-pogibli-dvoe-i-postradali-chetvero-1151772904.html

В тройном ДТП с грузовиком на Кубани погибли двое и пострадали четверо

Два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T07:32

2025-12-18T07:32

2025-12-18T07:32

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

происшествия

кубань

дтп

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным полиции, авария произошла накануне вечером в Калининском районе на 26-ом километре автодороге Тимашевск – Полтавская. Водитель за рулем Kia Sorento выехал на встречную полосу во время обгона, столкнулся с ВАЗ 2107, а затем с грузовым автомобилем Dongfeng.Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедисткуМотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском

краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, кубань, дтп, новости