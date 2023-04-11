https://crimea.ria.ru/20230411/zapret-na-veypy-dlya-nesovershennoletnikh-odobren-v-pervom-chtenii-1128117616.html

Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении

Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении

Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Решение принято на сессионном заседании во вторник. РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T15:45

2023-04-11T15:45

2023-04-11T15:45

закон о запрете вейпов

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Решение принято на сессионном заседании во вторник.Согласно документу, запрещается торговля "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путем развозной и разносной торговли".Кроме того, вводится запрет на выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних".Также запрещается открытая выкладка и демонстрация устройств в магазинах.Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.Продажу в России вейпов запустили в 2020 году. Предложение о запрете продавать их детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года.В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйВейп и импотенция: ученые обнаружили грозную связьЧем опасны пары вейпа: исследования крымских ученых

https://crimea.ria.ru/20230405/v-rossii-polnostyu-zapretyat-prodazhu-veypov-nesovershennoletnim-1127994330.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон о запрете вейпов, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, россия, общество