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Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении
Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Решение принято на сессионном заседании во вторник. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T15:45
2023-04-11T15:45
закон о запрете вейпов
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Решение принято на сессионном заседании во вторник.Согласно документу, запрещается торговля "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путем развозной и разносной торговли".Кроме того, вводится запрет на выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних".Также запрещается открытая выкладка и демонстрация устройств в магазинах.Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.Продажу в России вейпов запустили в 2020 году. Предложение о запрете продавать их детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года.В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученыйВейп и импотенция: ученые обнаружили грозную связьЧем опасны пары вейпа: исследования крымских ученых
https://crimea.ria.ru/20230405/v-rossii-polnostyu-zapretyat-prodazhu-veypov-nesovershennoletnim-1127994330.html
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закон о запрете вейпов, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, россия, общество
Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

15:45 11.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Решение принято на сессионном заседании во вторник.
Согласно документу, запрещается торговля "устройствами для потребления никотиносодержащей продукции" и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также "путем развозной и разносной торговли".
Кроме того, вводится запрет на выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками "в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних".
Также запрещается открытая выкладка и демонстрация устройств в магазинах.
Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.
"Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Продажу в России вейпов запустили в 2020 году. Предложение о запрете продавать их детям впервые прозвучало в Госдуме в декабре 2022 года.
В январе 2023-го по поручению спикера ГД Вячеслава Володина думские комитеты по охране здоровья, по делам молодежи и по вопросам просвещения начали разрабатывать предложения для того, чтобы полностью запретить торговлю вейпами в стране.
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Закон о запрете вейповВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и правоРоссияОбщество
 
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