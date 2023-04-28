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В России запретили продажу вейпов несоврешеннолетним
В России запретили продажу вейпов несоврешеннолетним - РИА Новости Крым, 28.04.2023
В России запретили продажу вейпов несоврешеннолетним
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вводит более... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T17:57
2023-04-28T17:57
2023-04-28T17:57
россия
владимир путин (политик)
закон о запрете вейпов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вводит более жесткие ограничения на продажу вейпов и расходных материалов к ним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон полностью запрещает продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.Также запрещается выпускать в обращение никотинсодержащие жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость. Продажа этой группы товаров должна осуществляться по ценам не ниже минимальных установленных правительством цен на никотинсодержащую продукцию.Вейпы отныне можно будет продавать лишь в розничных магазинах, без открытой выкладки и демонстрации, как сейчас распространяется табачная продукция. Продавец лишается права устанавливать скидки на вейпы. Нельзя также демонстрировать процесс их курения в рекламе.В начале апреля Госдума увеличила штрафы за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих устройств.Внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко считает, что введения запретов на продажу недостаточно. Необходимо эту продукции сертифицировать или совсем исключить из продажи.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросли штрафы за приобщение подростков к курениюВ Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним малоЗапрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении
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россия, владимир путин (политик), закон о запрете вейпов, общество, закон и право, новости, дети
В России запретили продажу вейпов несоврешеннолетним
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним