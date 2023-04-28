https://crimea.ria.ru/20230428/v-rossii-zapretili-prodazhu-veypov-nesovreshennoletnim-1128425881.html

В России запретили продажу вейпов несоврешеннолетним

В России запретили продажу вейпов несоврешеннолетним - РИА Новости Крым, 28.04.2023

В России запретили продажу вейпов несоврешеннолетним

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вводит более... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T17:57

2023-04-28T17:57

2023-04-28T17:57

россия

владимир путин (политик)

закон о запрете вейпов

общество

закон и право

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вводит более жесткие ограничения на продажу вейпов и расходных материалов к ним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон полностью запрещает продажу вейпов несовершеннолетним, даже тех, которые не содержат никотина. Эту группу товаров больше нельзя продавать на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционно или через автоматы.Также запрещается выпускать в обращение никотинсодержащие жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость. Продажа этой группы товаров должна осуществляться по ценам не ниже минимальных установленных правительством цен на никотинсодержащую продукцию.Вейпы отныне можно будет продавать лишь в розничных магазинах, без открытой выкладки и демонстрации, как сейчас распространяется табачная продукция. Продавец лишается права устанавливать скидки на вейпы. Нельзя также демонстрировать процесс их курения в рекламе.В начале апреля Госдума увеличила штрафы за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих устройств.Внештатный нарколог Крыма Марина Шоренко считает, что введения запретов на продажу недостаточно. Необходимо эту продукции сертифицировать или совсем исключить из продажи.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросли штрафы за приобщение подростков к курениюВ Крыму пояснили, почему запретить продажу вейпов несовершеннолетним малоЗапрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении

https://crimea.ria.ru/20211202/veyp-i-impotentsiya-uchenye-obnaruzhili-groznuyu-svyaz-1121616776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон о запрете вейпов, общество, закон и право, новости, дети