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ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба
ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба - РИА Новости Крым, 25.04.2025
ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T11:02
2025-04-25T11:02
фас (федеральная антимонопольная служба)
продукты
цены и тарифы
максим шаскольский
новости
молоко
хлеб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, ведомство зафиксировало высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло и хлеб. По словам главы ФАС, в отношении отдельных производителей сырого молока проводится дополнительная проверка, в том числе антикартельная.Кроме того, проведен анализ на рынке хлеба. Практически во всех регионах выявлены производители, которые занимают доминирующее положение, отметил Шаскольский."В таких регионах мы поручили нашим территориальным управлениям проверить обоснованность цен производителя. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования", - добавил глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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фас (федеральная антимонопольная служба), продукты, цены и тарифы, максим шаскольский, новости, молоко, хлеб
ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба

ФАС России дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба

11:02 25.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает молочные товары в гипермаркете. Архивное фото
Покупательница выбирает молочные товары в гипермаркете. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, ведомство зафиксировало высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло и хлеб.
"Мы проверяем рентабельность на рынке молочной продукции. Проанализировали финансово-экономические показатели наиболее крупных производителей. В ряде случаев установили, что повышение отпускных цен производителей на сырое молоко и сливочное масло сопровождалось аномально высоким ростом рентабельности. Считаем это необоснованным", - цитирует Шаскольского пресс-служба кабмина.
По словам главы ФАС, в отношении отдельных производителей сырого молока проводится дополнительная проверка, в том числе антикартельная.
Кроме того, проведен анализ на рынке хлеба. Практически во всех регионах выявлены производители, которые занимают доминирующее положение, отметил Шаскольский.
"В таких регионах мы поручили нашим территориальным управлениям проверить обоснованность цен производителя. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования", - добавил глава ведомства.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)ПродуктыЦены и тарифыМаксим ШаскольскийНовостиМолокоХлеб
 
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