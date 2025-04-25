https://crimea.ria.ru/20250425/fas-dopolnitelno-proverit-proizvoditeley-syrogo-moloka-i-khleba-1145960015.html

ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба

ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба - РИА Новости Крым, 25.04.2025

ФАС дополнительно проверит производителей сырого молока и хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T11:02

2025-04-25T11:02

2025-04-25T11:02

фас (федеральная антимонопольная служба)

продукты

цены и тарифы

максим шаскольский

новости

молоко

хлеб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, ведомство зафиксировало высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло и хлеб. По словам главы ФАС, в отношении отдельных производителей сырого молока проводится дополнительная проверка, в том числе антикартельная.Кроме того, проведен анализ на рынке хлеба. Практически во всех регионах выявлены производители, которые занимают доминирующее положение, отметил Шаскольский."В таких регионах мы поручили нашим территориальным управлениям проверить обоснованность цен производителя. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования", - добавил глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), продукты, цены и тарифы, максим шаскольский, новости, молоко, хлеб