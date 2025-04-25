https://crimea.ria.ru/20250425/avtomobil-vzorvalsya-v-podmoskovnoy-balashikhe---chto-izvestno-1145964340.html

Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно

Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно

Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T12:06

2025-04-25T12:06

2025-04-25T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по предварительным данным, есть один погибший.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, московская область, новости, происшествия, россия