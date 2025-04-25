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Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно
Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно
Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T12:06
2025-04-25T12:15
взрыв
московская область
новости
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по предварительным данным, есть один погибший.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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взрыв, московская область, новости, происшествия, россия
Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно

В подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля погиб человек - РИА Новости

12:06 25.04.2025 (обновлено: 12:15 25.04.2025)
 
© СоцсетиАвтомобиль взорвался в подмосковной Балашихе
Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по предварительным данным, есть один погибший.

"Взрыв легкового автомобиля произошел во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. По предварительным данным, погиб один человек", — говорится в сообщении.

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ВзрывМосковская областьНовостиПроисшествияРоссия
 
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