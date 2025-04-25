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Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно
Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно
Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T12:06
2025-04-25T12:06
2025-04-25T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по предварительным данным, есть один погибший.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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взрыв, московская область, новости, происшествия, россия
Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе - что известно
В подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля погиб человек - РИА Новости
12:06 25.04.2025 (обновлено: 12:15 25.04.2025)